因口角紛爭一刀刺死對方 新竹男以500萬和解判5年4月
新竹鄭姓男子在2023年12月凌晨與人發生口角爭執，鄭男持彈簧刀朝朱男的左胸部刺入，傷及心臟、肺臟導致死亡，鄭男透過電話向警方自首，並賠償家屬500萬元和解，新竹地院依殺人罪將他判刑5年4月。
法官調查，鄭男在2023年12月8日凌晨4點，在鐵皮屋側門外空地處，與朱男、張男等起爭執，鄭男隨後持長10公分的彈簧刀朝朱男左胸及手臂刺入，造成朱男左前胸5公分傷口、左上肢3公分撕裂傷，緊急送往中國醫藥大學新竹附設醫院急救，然因左肺、心臟傷遭銳器刺入深度近10公分，導致大量出血而死亡。
警方獲報到現場並調閱現場監視器，尚未知悉行為人身分前，鄭男在當天7點透過友人致電向新竹縣政府警察局竹北分局偵查隊，表示願到案說明，當天早上8點半出面自首。
法官審酌被告與朱男因口角爭執而爆發肢體衝突，進而殺人犯行，造成被害人生命無端逝去，天人永隔，被害人家屬遽失天倫，白髮人送黑髮人必哀傷逾恆，承受之傷痛無可言喻。
鄭男與朱男素不相識，無何怨隙，僅因和朱男、張男等人發生口角糾紛，進而引發肢體衝突，鄭男以隨身攜帶的彈簧刀向朱男胸部及手臂等處刺入，導致朱男傷重不治，事後鄭男與朱男家屬達成和解，最後法官依殺人罪將他判刑5年4月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言