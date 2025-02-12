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議員陳怡君昔遭恐嚇不報案 今傳涉詐百萬助理費親友也涉案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調今早兵分多路到台北市、台中市等13處搜索，帶回7名被告、4名證人偵訊，初步將依貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」等罪嫌偵辦。

據悉，陳怡君是台北市中山區、大同區民進黨籍市議員，平時問政活躍，日前曾在臉書上貼文稱跑行程時遭人近身恐嚇，警方進一步瞭解，陳卻遲不報案，今早突然遭檢調搜索帶回偵辦。

此案是士林地檢署指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟今早9時許親自率隊執行搜索，兵分多路前往台北市信義區、中山區、大同區及台中市，同步搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處及當事人住家等13處，帶回7名被告、4名證人偵訊，其中陳怡君也被列被告。

外傳陳怡君涉嫌夥同胞弟等4名親友詐領助理費，不法所得逾百萬元，對此檢方表示全案偵辦中，未證實，詳細案情仍待釐清。

民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君（左）上午議會辦公室遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影

北市 民進黨 議員 陳怡君

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