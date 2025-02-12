新北夫婦Telegram掛彩虹符號販毒 新莊警逮人扣10包菸

新北市1對夫妻31歲莊男與19歲王女，日前在Telegram上張貼販售彩虹菸訊息。新莊警前天網路巡察發現假扮買家聯繫莊男，相約在中榮街1間超商面交，當場逮捕莊男夫婦，查扣含卡西酮的彩虹菸10包（177支），詢後依毒品罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦

據了解，新莊警方前天（10日）執行網路巡察時，發現Telegram上有人公然張貼有彩虹符號的販毒訊息。警方隨即喬裝買家，與對方相約10日晚間10時在新莊區中榮街1間超商面交。

新莊警派員到場埋伏，見31歲莊男與19歲王女出面交易立即將2人逮捕，當場查扣彩虹菸10包（177支、毛重216公克，呈三級毒品卡西酮陽性反應）及作案用手機2支，詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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