疑因助理費遭士檢搜索 陳怡君：請大家相信我的清白

連任1屆的台北市民進黨市議員陳怡君，上午遭士檢搜索服務處和議會研究室，檢方約10多人在她研究室搜索2個多小時，並向議會調閱助理名單，疑與助理費有關，陳怡君則表示「請大家相信我的清白」。

陳怡君二次當選台北市議員，去年揭露數起北市府性騷擾案及霸凌案，問政上有出色表現。

檢察官約在上午9時30分先抵陳怡君地方服務處被搜，約在10時30分，再將陳怡君帶往市議會研究室，一行約10多人，抵達議會時，當時研究室內無人，陳簽名同意後，檢察官再進行搜索。

檢方搜索內容，據指出可能和助理費有關，搜索執行至中午12時30分，陳怡君被帶出時表示，謝謝大家關心「請大家相信我的清白」絕對會配合檢調好好調查。

陳怡君被帶往士林地檢署複訊，對於是否涉助理費，檢方未說明。 議員陳怡君被檢方帶離議會研究室。記者楊正海/攝影 檢方搜索議員陳怡君研究室，帶走相關證物。記者楊正海/攝影 台北市中山、大同區市議員陳怡君議會辦公室今遭檢方搜索，中午調查人員帶走多箱證物，陳怡君也遭檢方帶走。記者曾原信／攝影

台北市中山、大同區市議員陳怡君議會辦公室今遭檢方搜索，中午調查人員帶走多箱證物。記者曾原信／攝影