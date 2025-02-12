快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

台南看守所4收容人不滿安檢 毆打、推擠2戒護員連眼鏡也被打斷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南看守所陳姓及其同姓、翁姓、羅姓收容人等4人去年7月3日下午2時55分許在仁一舍走道，不滿張姓及林姓2戒護人員執行安檢勤務，涉嫌徒手毆打並推擠2人，致2人臉部挫傷，張配戴眼鏡斷裂而提告，台南地院認陳等人共同犯妨害公務罪分處3、2月可易科罰金。

陳等4人於偵訊及審理中自白外，並有台南看守所相關懲罰報告表、張、林2人受傷照片、張眼鏡損壞照片及現場監視器錄影畫面光碟等資料佐證。至於傷害及毀損他人物品罪嫌部分，2人未提告。

其中，羅姓收容人犯偽造文書及施用毒品等前科並執行完畢，然而，法官認羅前案為偽造文書案件，與本案妨害公務犯罪類型迥異，侵害法益不同，兩者不能一概而論，並於量刑時一併整體評價。

台南地院審酌，陳等4人於台南看守所公務員張、林2人依法執行職務時，竟共同出手施以暴行，蔑視國家公權力，影響公務順利執行，危害台南看守所公務員執行職務嚴正性及執法尊嚴，對於社會公共秩序及執行職務公務員人身安全影響甚鉅，顯然欠缺法治意識。

另審酌陳對執行職務張執行職務態度不滿，先行出手施暴，其他3人進而上前與陳共同對2人施以暴行，4人犯罪後均始終坦承犯行犯罪後態度，認陳共同犯妨害公務執行罪處3月，另陳、翁、羅共同犯妨害公務執行罪各處2月，可易科罰金。

台南地院審酌，陳姓收容人對張姓戒護人員執行職務態度不滿，先行出手施暴，其他3人進而上前與陳共同對2人施以暴行，認陳共同犯妨害公務執行罪處3月，其他3人共同犯妨害公務執行罪各處2月。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳姓收容人對張姓戒護人員執行職務態度不滿，先行出手施暴，其他3人進而上前與陳共同對2人施以暴行，認陳共同犯妨害公務執行罪處3月，其他3人共同犯妨害公務執行罪各處2月。圖／本報資料照

公務員 台南 妨害公務

延伸閱讀

中國大陸旅客攜仿真槍、膠子彈過安檢 湖南鐵警開火實測擊穿硬紙板

通關注意！機場安檢5大NG行為易被盯上 專家：6款衣服別穿

柯文哲探視病危父親 考量評估無脫逃之虞不用上手銬

柯爸傳病危 柯文哲戒護探視未上戒具原因曝光

相關新聞

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

台北市中山、大同區市議員陳怡君北市議會辦公室上午遭檢方搜索，另外地方服務處也同步被搜索中。記者致電陳怡君，目前無人接聽。

台南看守所4收容人不滿安檢 毆打、推擠2戒護員連眼鏡也被打斷

台南看守所陳姓及其同姓、翁姓、羅姓收容人等4人去年7月3日下午2時55分許在仁一舍走道，不滿張姓及林姓2戒護人員執行安檢...

高雄分屍案凶嫌胞弟驚傳失聯 揹17年重刑通緝原因曝光

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗的弟弟也失蹤好一段時間，傳言有人他弟弟至今下落成謎，懷疑有可能也遭毒手。警方昨晚澄清，他的...

曾揭露性騷、霸凌案 北市議員陳怡君辦公室遭搜索 疑與助理費相關

台北市中山、大同區市議員陳怡君議會辦公室及地方服務處今早遭檢方搜索，據悉全案是士林地檢署檢方偵辦，疑與助理費使用有關，由於行動持續中，檢方暫未對外說明案情。

影／春節賭博歪風 刑事局13縣市抓71名組頭 賭金破68億

春節連假結束，但農曆新年前後，不少民眾都對非法賭博下注躍躍欲試，刑事局電偵大隊二隊透過六合彩簽賭網站分析，今年初陸續兵分...

花蓮棄屍案疑販毒黑吃黑 涉案兩人互咬對方殺人

花蓮廿四歲楊姓男子遭人殺害棄屍山區，警方先後逮捕涉案楊姓和林姓男子；先落網的楊男稱是林男殺人，他只負責棄屍，檢方聲押獲准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。