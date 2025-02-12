台南看守所4收容人不滿安檢 毆打、推擠2戒護員連眼鏡也被打斷

台南看守所陳姓及其同姓、翁姓、羅姓收容人等4人去年7月3日下午2時55分許在仁一舍走道，不滿張姓及林姓2戒護人員執行安檢勤務，涉嫌徒手毆打並推擠2人，致2人臉部挫傷，張配戴眼鏡斷裂而提告，台南地院認陳等人共同犯妨害公務罪分處3、2月可易科罰金。

陳等4人於偵訊及審理中自白外，並有台南看守所相關懲罰報告表、張、林2人受傷照片、張眼鏡損壞照片及現場監視器錄影畫面光碟等資料佐證。至於傷害及毀損他人物品罪嫌部分，2人未提告。

其中，羅姓收容人犯偽造文書及施用毒品等前科並執行完畢，然而，法官認羅前案為偽造文書案件，與本案妨害公務犯罪類型迥異，侵害法益不同，兩者不能一概而論，並於量刑時一併整體評價。

台南地院審酌，陳等4人於台南看守所公務員張、林2人依法執行職務時，竟共同出手施以暴行，蔑視國家公權力，影響公務順利執行，危害台南看守所公務員執行職務嚴正性及執法尊嚴，對於社會公共秩序及執行職務公務員人身安全影響甚鉅，顯然欠缺法治意識。