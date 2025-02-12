快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／春節賭博歪風 刑事局13縣市抓71名組頭 賭金破68億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

春節連假結束，但農曆新年前後，不少民眾都對非法賭博下注躍躍欲試，刑事局電偵大隊二隊透過六合彩簽賭網站分析，今年初陸續兵分多路，前往全台13個縣市查緝，帶回71名涉案組頭，清查賭資高達68億元，另外查扣274萬元現金、簽注單等贓證物，全案依賭博罪送辦。

刑事局電偵大隊第二隊在農曆春節期間，執行警政署「加強重要節日安全維護工作」任務，針對非法賭博網站進行查緝，經針對六合彩系列等網路簽賭網站「雙盈」、「豐勝」、「金堡」、「2858」、「豐」、「永佳」、「富旺」、「天文」、「大贏家」展開查緝。

警方調查，該類賭博網站是透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，將網站伺服器主機架設於境外，藉以規避警方查緝，後續追查出近70個經營網賭可疑地點，遍布全台13個縣市。

電偵二隊會同台北市等13縣市的單位，在1月20日至2月3日，展開搜索行動，出勤逾300名警力，查獲林姓男子（23歲）等71人到案，查扣電腦主機38台、行動電話52支、筆電9台、平板3台、點鈔機4部、投注簽單141份、帳冊及銀行存簿、現金274萬餘元等贓證物。

經查，涉案人經營的賭博網站，依職位等級，抽成2％至20％不等利潤，累計簽賭金額達68億6645萬餘元，全案依刑法第268條經營賭博罪嫌函送各該管地檢署偵辦。

刑事局呼籲，「賭博」是犯罪淵藪，傾家蕩產案例時有所聞，且易衍生其他治安事故，網路經營業者切勿心存僥倖以身試法，將持續加強掃蕩賭博犯罪，以維護社會秩序，積極向上溯源追查幕後首腦，淨化社會治安，以展現政府打擊犯罪決心。

刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，賭金破68億元。圖／刑事局提供
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，賭金破68億元。圖／刑事局提供
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊在全台13縣市，帶回71名涉案賭博組頭，查扣現金、簽注單、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

簽賭 賭博

延伸閱讀

春節急診大增 初二4.5萬人次最多

四川德陽多彩春節 吸客逾200萬人次

致富密碼看過來！大樂透頭獎衝上3.6億 春節大小紅包獎號出爐

最後2天！ 大樂透春節三重對獎加碼至元宵節

相關新聞

影／春節賭博歪風 刑事局13縣市抓71名組頭 賭金破68億

春節連假結束，但農曆新年前後，不少民眾都對非法賭博下注躍躍欲試，刑事局電偵大隊二隊透過六合彩簽賭網站分析，今年初陸續兵分...

花蓮棄屍案疑販毒黑吃黑 涉案兩人互咬對方殺人

花蓮廿四歲楊姓男子遭人殺害棄屍山區，警方先後逮捕涉案楊姓和林姓男子；先落網的楊男稱是林男殺人，他只負責棄屍，檢方聲押獲准...

2024全球清廉印象指數「台灣67分」 上升至25名歷來最佳

國際透明組織（TI）公布2024年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到67分，排名第25，較2023年上升3名。廉政署今...

3嫌是死者小弟？花蓮棄屍疑涉幫派販毒糾紛 1遭羈押獲准

花蓮24歲楊姓男子失蹤多日，家人報案，警方發現他已遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送花蓮地檢署...

花蓮棄屍案1在逃凶嫌桃園落網！死者疑脖子刀傷致死

花蓮24歲楊姓男子2日外出後就失蹤，家人報案後，警方依據楊男平時交友關係及線索調閱監視器，發現被汽車載走，傳喚車主到案後...

竹聯幫主黃少岑昨辦頭七 四海幫主張存偉率隊捻香

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日因病去世，享壽75歲，靈堂設於北市信義區慈恩園，由於昨天是頭七，家屬與竹聯幫大老將靈位移至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。