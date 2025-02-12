影／春節賭博歪風 刑事局13縣市抓71名組頭 賭金破68億

春節連假結束，但農曆新年前後，不少民眾都對非法賭博下注躍躍欲試，刑事局電偵大隊二隊透過六合彩簽賭網站分析，今年初陸續兵分多路，前往全台13個縣市查緝，帶回71名涉案組頭，清查賭資高達68億元，另外查扣274萬元現金、簽注單等贓證物，全案依賭博罪送辦。

刑事局電偵大隊第二隊在農曆春節期間，執行警政署「加強重要節日安全維護工作」任務，針對非法賭博網站進行查緝，經針對六合彩系列等網路簽賭網站「雙盈」、「豐勝」、「金堡」、「2858」、「豐」、「永佳」、「富旺」、「天文」、「大贏家」展開查緝。

警方調查，該類賭博網站是透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，將網站伺服器主機架設於境外，藉以規避警方查緝，後續追查出近70個經營網賭可疑地點，遍布全台13個縣市。

電偵二隊會同台北市等13縣市的單位，在1月20日至2月3日，展開搜索行動，出勤逾300名警力，查獲林姓男子（23歲）等71人到案，查扣電腦主機38台、行動電話52支、筆電9台、平板3台、點鈔機4部、投注簽單141份、帳冊及銀行存簿、現金274萬餘元等贓證物。

經查，涉案人經營的賭博網站，依職位等級，抽成2％至20％不等利潤，累計簽賭金額達68億6645萬餘元，全案依刑法第268條經營賭博罪嫌函送各該管地檢署偵辦。