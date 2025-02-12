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花蓮棄屍案疑販毒黑吃黑 涉案兩人互咬對方殺人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮楊姓男子遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送地檢署偵辦，楊男羈押獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男被偵訊中。圖／花蓮縣警局提供
花蓮楊姓男子遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送地檢署偵辦，楊男羈押獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男被偵訊中。圖／花蓮縣警局提供

花蓮廿四歲楊姓男子遭人殺害棄屍山區，警方先後逮捕涉案楊姓和林姓男子；先落網的楊男稱是林男殺人，他只負責棄屍，檢方聲押獲准，但林到案後昨反咬楊男行凶，兩人互推，檢方漏夜偵訊中。

道上傳出死者是竹聯幫明仁會花蓮分會大哥，檢警相驗他頸部被刺劃破動脈，失血過多死，疑因販毒贓款分配問題引殺機，警方表示還要調查。

死者三日在吉安一處檳榔攤乘車往山區後失蹤，警方調閱監視器鎖定廿二歲車主楊男，楊供稱跟死者、廿六歲林男三人到壽豐白鮑溪上游，林男跟死者疑因販賣毒品款項對不上引發口角，林用折疊刀將人殺害，推下溪谷滅屍。

四日晚上八時許，二人決定上山搬遺體，找陳姓男子帶路，五日凌晨二時在銅門部落往龍澗電廠方向，將屍體用沙袋包裹、水管捆綁後，丟下四十公尺深山谷，約清晨六時許離開。

家屬五日報案協尋，七日母親又向警方求助，說兒子很可能被帶往秀林山區；警方根據家屬提供線索追查，先逮捕楊、陳二人，楊供稱和林相約吸毒，林卻持折疊刀行凶，並帶警方找到屍體。

林十日在桃園投案，押回花蓮吉安警分局，昨天上午警詢時否認動手，稱是先落網的楊男動的手，但是對和死者碰面後發生何事交代不清。

據了解，死者二○一七年涉犯一件少年殺人案件入獄服刑，去年明仁會花蓮分會林姓前大哥被逮，他晉升為大哥，在花蓮一帶販毒，涉案楊男、林男都是死者小弟，疑似因毒品分贓問題爆發衝突。死者懷疑林等人私吞賣毒款項，出手教訓兩人反遭刺死。

外傳幫派發布追緝令，要對林男「清理門戶」，林擔心遭幫派報復才選擇投案，花蓮縣刑大表示還要再調查，據了解，三人碰面的檳榔攤，警方懷疑就是死者與幫眾聚集的堂口。

殺人案 毒品 花蓮

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