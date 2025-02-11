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影／塑膠花盆藏25公斤海洛因 海關航警循線逮捕2泰男

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊日前執行進口航空快遞包裹X光儀檢勤務時，發現一件由馬來西亞經越南轉口至台灣的貨物X光影像可疑，檢驗發現其中的塑膠裝飾花盆夾藏疑似第一級毒品海洛因共25.27公斤，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦。循線逮捕2名泰國籍嫌犯，其中一人雖利用逃逸移工身分躲避查緝，仍遭警方逮捕並依毒品罪起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，航警局與關務署台北關去年11月8日執行遠雄快遞專區進口Ｘ光檢查勤務時， 發現一件自越南來台的包裹X光顯像有異，開箱查驗後在花盆內起出21包第一級毒品海洛因共25.27公斤。

李維佳指出，航警局刑警大隊立即成立專案小組，循線前往位於嘉義縣民雄鄉的收貨地址佈署監控，同月11日就緝獲上門收件的39歲泰國籍嫌犯A男，並在同日查獲上手的42歲泰國籍嫌犯S男。

據了解，A男與S男曾在同工廠工作，有施用毒品習慣且遭警方查獲有販賣毒品刑案紀錄的S男來台不久即逃逸失聯，這次由S男負責聯繫在泰上手，A男擔任領貨人，計劃在取得毒品後交由失聯的S男處理販賣，2人落網後以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦起訴。

航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本案主嫌泰國籍S男移送時走在前方，後方紅衣是A嫌。圖／航警局提供
本案主嫌泰國籍S男移送時走在前方，後方紅衣是A嫌。圖／航警局提供
海關及航警開箱查驗後，在花盆內起出21包第一級毒品海洛因共25.27公斤。圖／航警局提供
海關及航警開箱查驗後，在花盆內起出21包第一級毒品海洛因共25.27公斤。圖／航警局提供
海關及航警查獲的第一級毒品海洛因25.27公斤。圖／航警局提供
海關及航警查獲的第一級毒品海洛因25.27公斤。圖／航警局提供
本案查獲的毒品、外包裝箱及作案用手機。圖／航警局提供
本案查獲的毒品、外包裝箱及作案用手機。圖／航警局提供

毒品 泰國

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