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2024全球清廉印象指數「台灣67分」 上升至25名歷來最佳

中央社／ 台北11日電

國際透明組織（TI）公布2024年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到67分，排名第25，較2023年上升3名。圖／取自國際透明組織網頁
國際透明組織（TI）公布2024年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到67分，排名第25，較2023年上升3名。圖／取自國際透明組織網頁

國際透明組織（TI）公布2024年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到67分，排名第25，較2023年上升3名。廉政署今天表示，第25名為歷來最佳成績，超過全球86%受評國家。

法務部廉政署發布新聞稿表示，本次全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第25名，較2023年第28 名上升3名；在亞太地區31個受評國家與地區中，排名僅次於新加坡、紐西蘭、澳大利亞、香港、不丹及日本等國，高居亞太第7名。

台灣透明組織指出，在全球180個納入評比的國家和地區中，2024年台灣的分數與2023年相同，都是67分，排名則是從28名上升到25名，台灣這次排名上升的原因在於奧地利、法國和美國的分數下降所導致。

但台灣自2022年的68分下降到連兩年67分，也對當前政府的施政顯示出「廉政沒有蜜月期」，需持續加強廉政工作的進行。

另外，丹麥以90分，再度蟬聯全球最廉潔國家，芬蘭以88分排名第2，第3是新加坡的84分，第4是紐西蘭的83分，盧森堡、挪威及瑞士則是以81分同列全球第5。而南蘇丹（8分）、索馬利亞（9分）、委內瑞拉（10分）和敘利亞（12分），則為全球最貪腐的國家。

廉政署官員指出，廉政署對外精進各項國際評比，接軌國際廉政交流；對內強化各項廉政風險防制，彰顯廉能施政成效，列出7大亮點，首先，接軌國際標準，持續實踐「聯合國反貪腐公約」，第2，「台美21世紀貿易倡議」納入反貪腐合作，第3，推動「透明晶質獎」，激勵公部門落實廉能治理。

第4，推動「機關採購廉政平台」成為全球反貪典範，第5，延續「企業服務廉政平台」精神，推動主題式廉政議題公私交流，第6，AI技術鎖定採購風險，啟動全國性專案稽核，第7，積極打擊貪腐，落實證據嚴謹與科技辦案的肅貪團隊。

廉政署新聞稿提及，廉政是一場沒有終點的旅程，只有開始，沒有結束，每一步都需要全民的支持與參與，廉政署將秉持「清廉勤政、追求卓越」的信念，立足台灣、放眼國際，接軌國際社會，傳遞廉潔價值，讓世界看見台灣清廉透明，繼續寫下屬於台灣的新篇章。

廉政署

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