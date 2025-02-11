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3嫌是死者小弟？花蓮棄屍疑涉幫派販毒糾紛 1遭羈押獲准

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮24歲楊姓男子失蹤多日，家人報案，警方發現他已遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送花蓮地檢署偵辦，楊男羈押獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男則還在偵訊中。如今傳出3人是死者的小弟，疑因販毒贓款分配不均，遭林男持刀刺殺，警方正進一步調查釐清。

死者楊男3日在吉安一處檳榔攤與其他男子共乘汽車往山區後失蹤，在警方追查下，車主22歲楊男坦承自己跟死者、26歲林姓男子3人到壽豐白鮑溪上游，但林男跟死者疑因債務問題起口角，用折疊刀將人殺害推下溪谷。

4日晚上8時許，2名嫌犯擔心棄屍被發現，決定再度上山搬動遺體，找了另一名陳姓男子帶路，在5日凌晨2時，到銅門部落往龍澗發電廠方向的產業道路，將遺體用沙袋包裹、水管捆綁後，丟下40公尺深山谷棄屍，3嫌於當天清晨6時離開。

據了解，楊姓死者過去曾參與黑幫活動，2017年涉犯一件少年殺人案件入獄服刑，現在是黑道大哥，涉案的楊男、林男則是死者的小弟，疑似因毒品分贓問題爆發衝突，死者不滿賣毒的款項交代不清，教訓兩人，引發兩人不滿，三人爆發衝突後，兩名嫌犯持刀殺害死者楊姓大哥。

涉案的林男到案後拒絕夜間偵訊，今天進一步詢問案情，林卻否認動手，供詞反覆不一；死者遺體相驗後，初步確認為頸部遭刺傷，導致動脈失血過多致死，預計13日正式解剖確認死因。

花蓮刑大大隊長溫裕宏表示，此案是否涉及黑幫還要再調查，未證實幫派在花蓮販毒鬥毆，而檳榔攤疑似是死者與幫眾聚集的堂口。地檢署今天聲押楊男，法院羈押獲准，協助棄屍的陳男15萬元交保。

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花蓮楊姓男子遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送地檢署偵辦，楊男羈押獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男被偵訊中。圖／花蓮縣警局提供
花蓮楊姓男子遭殺害棄屍山區，逮捕涉案的林姓男子、楊姓男子與陳姓男子，移送地檢署偵辦，楊男羈押獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男被偵訊中。圖／花蓮縣警局提供

命案 棄屍 殺人 毒品 花蓮

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