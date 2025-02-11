花蓮棄屍案1在逃凶嫌桃園落網！死者疑脖子刀傷致死

花蓮24歲楊姓男子2日外出後就失蹤，家人報案後，警方依據楊男平時交友關係及線索調閱監視器，發現被汽車載走，傳喚車主到案後供稱楊男已遭殺害棄屍山區，警方昨天尋獲遺體，其中一名逃亡的林姓男子昨天深夜在桃園被警方逮捕，因拒絕夜間偵訊，今天偵訊。

警方發現，楊男3日在吉安一處檳榔攤與其他男子共乘一輛汽車往山區，後來不知所蹤，傳喚楊姓車主到案，卻一開始謊稱，擔心死者吸毒後失控，才將人丟包在山區。最後才坦承自己跟死者、林姓男子到白鮑溪上游，但林姓嫌犯跟死者疑似因為債務問題起口角，竟持刀將人殺害並推下溪谷；4日晚上8時許，2名嫌犯擔心棄屍被民眾發現，再度上山搬動遺體，找了另一名陳姓友人帶路，在5日凌晨2時，到銅門將遺體包裹後，丟下山谷棄屍。

花蓮吉安警分局積極追查在逃的林姓男子行蹤，昨晚在桃園市逮捕嫌疑人，漏夜送回花蓮，但林姓嫌犯拒絕夜間偵訊，今天將進一步偵訊釐清案情。初步了解，楊姓死者頸部有刀傷，為動脈失血過多致死；且死者於1日晚間曾在市區夜店與人發生衝突，雙方大打出手結怨，加上毒品問題，懷疑遭人報復，詳細過程還需要警方進一步釐清。

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