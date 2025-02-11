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竹聯幫主黃少岑昨辦頭七 四海幫主張存偉率隊捻香

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日因病去世，享壽75歲，靈堂設於北市信義區慈恩園，由於昨天是頭七，家屬與竹聯幫大老將靈位移至一樓，並搭建大型會場首度對外開放捻香，四海幫主張存偉率領幫內大老林彥戎（原名林建平）近20人前往弔唁，台中聞人、元泰集團董事長「螺絲」羅錫仁也前往致哀，預料近日陸續還會有天道盟、太陽聯盟、松聯、北聯等各幫大老前來上香。

據了解，即將接任竹聯幫第三代幫主的「叩頭」劉振南昨天也坐在靈堂休息區，黃少岑兒子黃金寶、胞弟「弟弟哥」、竹聯幫大老張安樂、副幫主孟偉強、靜安會核心幹部也在現場。昨天是開放弔唁首日，包括竹聯幫忠堂、和堂、風堂等「么么」嫡系堂口都前往慈恩園為黃少岑舉哀，預料訃聞近日對外公布。

據指出，由於竹聯幫是國內第一大幫，且在全世界華人圈具有高知名度，竹聯幫內部原本有意在新北市租用2千坪大的場地，替黃少岑舉辦高規格萬人告別式，但家屬討論後決定從簡低調，因此只在慈恩園一樓搭建靈堂， 同時婉謝高酒櫃與炫彩米塔，連大型花籃都不多。

特別的是，靈堂現場入口右側，有幅1：1的黃少岑大型看版，相當引人矚目，黃少岑身著黑西裝、面露微笑，左右兩側有兩片綠色竹林，象徵「竹葉飄飄片片聯」的竹聯精神。

據了解，因竹聯幫全台堂口與分會眾多，經警方協調溝通後，竹聯幫昨天下達指令，吩咐各堂口於3月6日告別式當天，每堂只能出席5人，嫡系堂口則視情況安排人數，告別式在北市第二殯儀館舉行，預料屆時會有全省各幫派角頭、地方仕紳、政商人士及海外組織參加，警方將加強警力到場蒐證盤查。

竹聯幫主「么哥」黃少岑昨天頭七，家屬首度對外開放捻香，四海幫主張存偉率領大老林彥戎等幫眾前往慈恩園致哀。記者林伯東／攝影
竹聯幫主「么哥」黃少岑昨天頭七，家屬首度對外開放捻香，四海幫主張存偉率領大老林彥戎等幫眾前往慈恩園致哀。記者林伯東／攝影
竹聯幫主黃少岑昨天頭七，靈堂入口右側有幅大1：1的「么哥」人形看版，左右兩側還有竹林，看上去相當醒目。記者林伯東／攝影
竹聯幫主黃少岑昨天頭七，靈堂入口右側有幅大1：1的「么哥」人形看版，左右兩側還有竹林，看上去相當醒目。記者林伯東／攝影

告別式 幫派 林建平 竹聯幫 角頭

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