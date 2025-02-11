失蹤男陳屍山谷 同車人坦承棄屍

花蓮楊姓男子失蹤，警消在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近，深約40公尺的懸崖找到人，卻已無生命跡象。圖／花蓮縣警局提供 花蓮24歲楊姓男子失蹤多日，家人報案，警方查出楊男本月3日晚間搭汽車至白鮑溪山區後不知所蹤，循線找到同車綽號「阿豪」22歲楊男和陳男，阿豪坦承棄屍，供稱是在逃林姓男子殺人。警方昨尋獲遺體，懷疑命案與毒品債務有關，持續追查中。

警方調查，死者與阿豪、林男、陳男均為朋友，都有毒品前科。3日晚上6時，死者與阿豪、林男相約在檳榔攤，接著一同前往白鮑溪上游，死者疑與林男因債務問題起口角，林涉持刀殺人，再推下白鮑溪谷。

隔天晚上8時許，林和阿豪擔心棄屍地點被民眾發現，再度上山搬動遺體，並找陳姓男子帶路，5日凌晨2時，一行人沿銅門部落往龍澗電廠方向，將遺體包裹後丟下山谷。

死者家屬5日報案，警方循線找到阿豪，他原供稱約被害人到山區吸毒，擔心死者吸毒後會失控，將人丟在白鮑溪上游自行離去，但警、消搜山未找到人，認為阿豪說謊，案情不單純。

昨上午6時許阿豪被突破心防，坦承被害人已被棄屍，但不是在白鮑溪，而是在銅門部落木瓜溪邊坡；警、消隨後在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近，深約40公尺懸崖找到工程用大型深綠帆布砂袋包裹、再用水管捆綁的死者遺體。

花蓮縣刑警大隊長溫裕宏表示，目前落網犯嫌2人說法不一，待進一步釐清偵辦，確認犯案動機。花蓮地檢署則表示會解剖釐清死因。