刑事局主管等20名重要刑警人事發布 6縣市刑警大隊長異動
刑事局內外勤單位主管等刑事警職人事案今發布，刑事局公關室主任曾順光調偵四大隊長、反黑科長賴俊堯調偵六大隊長，6個縣市警察局刑警大隊長異動，共調整20名警官，本月14日交接到任。
高階警官人事案上月13日發布，刑事局偵四大隊長丁靖調台北市文山二警分局長、偵六大隊長巫建德調台南市學甲警分局長，警政署接續檢討刑事局單位主管、縣市刑警大隊長等人事。
刑事局第4序列主管部分，曾順光、賴俊堯調大隊長，經濟科長賴欣宏調反黑科長，遺缺由督察徐名谷調任，經濟科秘書陳志埕調公關室主任，偵三大隊副大隊長劉貞汝升秘書室主任。
6縣市刑警大隊長異動，澎湖縣刑警大隊長江嘉勝派彰化縣、花蓮縣刑警大隊長溫裕宏派台東縣、刑事局電信偵查大隊隊長陳人嘉派宜蘭縣、偵四大隊隊長劉宗仁派花蓮縣、偵二大隊隊長薛光明派澎湖縣、國際科隊長楊國松派連江縣。
警政署發布刑事局單位主管等重要刑事警職人事案如下：
壹、本局第四序列刑事主管
一、本局公共關係室主任曾順光調任本局偵查第四大隊大隊長。
二、本局反黑科科長賴俊堯調任本局偵查第六大隊大隊長。
三、本局經濟科科長賴欣宏調任本局反黑科科長。
四、本局督察徐名谷調任本局經濟科科長。
五、本局經濟科秘書陳志埕調任本局公共關係室主任。
六、本局偵查第三大隊副大隊長劉貞汝陞任本局秘書室主任。
貳、本局第四序列督察、秘書
七、本局秘書室秘書賴英門調任本局督察。
八、本局偵查科研究員陳桓主陞任本局督察。
九、本局偵查第九大隊副大隊長吳柏羲陞任本局經濟科秘書。
十、本局紀錄科研究員林盟峰陞任本局秘書室秘書。
參、本局第五序列副大隊長
十一、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長鄭偉豪調任本局偵查第三大隊副大隊長（兼任毒品查緝中心執行秘書）。
十二、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長陳培德調任本局偵查第九大隊副大隊長。
十三、臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任本局智慧財產權偵查大隊副大隊長。
肆、第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員
十四、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十五、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十六、本局電信偵查大隊隊長陳人嘉陞任宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
十七、本局偵查第四大隊隊長劉宗仁陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十八、本局偵查第二大隊隊長薛光明陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
十九、本局國際刑警科隊長楊國松陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。
二十、連江縣警察局刑事警察隊隊長薛昇旭調任本局偵查科研究員。
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