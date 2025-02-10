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花蓮男失蹤7天邊坡尋獲身亡 嫌犯誤導搜山地點才坦承棄屍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮24歲楊姓男子失蹤好幾天家人報案，警方發現，楊男在3日晚間在吉安鄉某檳榔攤，搭乘汽車前往白鮑溪山區後不知所蹤。找到綽號阿豪的駕駛楊姓男子、陳姓男子，經過偵訊後，阿豪才坦承棄屍在銅門木瓜溪邊坡，卻稱是還在逃的林姓男子痛下殺手，警方懷疑，犯案動機跟毒品與債務有關。

死者楊姓男子與22歲阿豪、林姓男子、陳姓男子為朋友關係，都有毒品前科。在楊男失蹤後，警方循線找到涉案的阿豪，供稱只是約被害人到山區吸毒，擔心他吸毒後會失控，才將人丟包在白鮑溪上游，自行離去。但警方昨天協請消防局搜山未找到人，認為阿豪誤導，懷疑案情不單純。

警方要阿豪從實招來，直到今天上午6時許，才突破心防，坦承已將被害人遺體棄屍，不是在白鮑溪，而是在銅門部落木瓜溪邊坡。經過搜索後，警消今天秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近，深約40公尺的懸崖找到楊男，更發現遺體用工程用的大型深綠帆布砂袋包裹，再用水管捆綁，疑似撿沿途道路施工的器材棄屍，企圖掩人耳目。

據了解，3日晚上6時，楊姓死者與嫌犯阿豪、林姓男子相約在檳榔攤，接著一同前往白鮑溪上游，楊男與林男疑似因債務問題而發生口角，林持刀殺害楊，推下白鮑溪谷。隔天晚上8時許，兩人擔心棄屍地點會被民眾發現，再度上山移動遺體，找第三人銅門部落陳姓友人帶路，5日深夜2時，一行人沿銅門部落往龍澗電廠方向，將遺體包裹後棄屍丟下山谷。

花蓮縣警局刑大隊長溫裕宏表示，犯嫌2人的說法不一，正進一步釐清偵辦，會做交叉比對，確認犯案動機為何。花蓮地檢署表示，今天相驗完畢，將會再解剖釐清死因。

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花蓮楊姓男子失蹤，警消今天秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近，深約40公尺的懸崖找到人，卻已無生命跡象。圖／花蓮縣警局提供
花蓮楊姓男子失蹤，警消今天秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近，深約40公尺的懸崖找到人，卻已無生命跡象。圖／花蓮縣警局提供
花蓮楊姓男子阿豪駕駛汽車，載著被害人楊姓男子與林姓男子前往白鮑溪山區，疑似發生命案。圖／花蓮縣警局提供
花蓮楊姓男子阿豪駕駛汽車，載著被害人楊姓男子與林姓男子前往白鮑溪山區，疑似發生命案。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局刑大隊長溫裕宏表示，現在犯嫌2人的說法不一，正進一步釐清偵辦，會做交叉比對，確認犯案動機為何。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局刑大隊長溫裕宏表示，現在犯嫌2人的說法不一，正進一步釐清偵辦，會做交叉比對，確認犯案動機為何。記者王思慧／攝影

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