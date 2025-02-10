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花蓮載屍男謊報路線 死者頭七才痛哭供出棄屍地點

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮楊姓男子失蹤多日，家屬報警協尋，警方循線發現楊男搭上自小客車後失聯，小客車駕駛稱吸毒丟包並謊報路線，昨晚死者頭七，警方終於突破心防確定棄屍地點，今天找到屍體。

花蓮縣警察局吉安分局今天表示，於2月5日及7日受理民眾報案，楊姓民眾稱其胞兄已失蹤2天，隨即與刑警大隊共組專案小組偵辦。

專案小組調查發現，楊男於2月3日晚間出現在吉安鄉一間檳榔攤，隨後搭乘一輛自小客車前往壽豐鄉白鮑溪山區，經調閱沿路監視器畫面，查知車輛駕駛為綽號阿豪的楊男友人。

阿豪一開始誤導警方，稱因擔心被害人吸毒後會失控，才將被害人丟包在壽豐鄉白鮑溪上游，導致警消9日搜山未獲。

經專案小組逐一戳破，幾經周旋，阿豪才痛哭流涕坦承將楊男棄屍秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近山谷。警消今天上午花費2個多小時才將遺體吊掛上路面，屍體用大型深綠沙袋包裹，再用水管捆綁被丟下深約40公尺懸崖，目前已移至花蓮殯儀館等待相驗，確認致命傷。

至於主嫌及相關共犯，警方仍持續調查偵辦中。花蓮縣警察局表示，已查獲涉案楊、陳2名犯嫌到案，死者與涉案人都是毒品人口，是否因毒品、債務等相關而引發殺機，將進一步擴大偵辦，目前已報請花蓮地方檢察署檢察官王柏舜指揮偵辦，以釐清案情。

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