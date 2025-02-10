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下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐
法務部調查局今天公布16名中階主管人事異動案，包括國內安全調查處副處長張傳志調任台中市調查處副處長等，張傳志原職缺由國內安全調查處簡任秘書溫雲升代理，人事令本月17日生效。
調查局公布異動名單如下：
1.國內安全調查處副處長張傳志調任台中市調查處副處長。
2.國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升代理該處副處長職務。
3.桃園市調查處桃園調查站主任温俊雄調任該處機動工作站主任。
4.國家安全維護處專門委員黃孝吉調任台中市調查處豐原調查站主任。
5.廉政處專門委員余國呈調任航業調查處高雄調查站主任。
6.幹部訓練所簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處簡任秘書。
7.毒品防制處簡任秘書吳瑞明調任國家安全維護處專門委員。
8.督察處局本部二駐區督察潘俞安調任廉政處專門委員。
9.航業調查處簡任秘書林維成調任毒品防制處專門委員。
10.台北市調查處外事調查站主任康四維調任兩岸情勢研析處專門委員。
11.督察處宜蘭縣駐區督察劉育麟調任鑑識科學處專門委員。
12.督察處新北市二駐區督察祝立宏調任台中市調查處專門委員。
13.督察處高雄市二駐區督察王金生調任台南市調查處專門委員。
14.台中市調查處副處長張序立調任航業調查處專門委員。
15.督察處台中市三駐區督察林澤男調任督察處桃園市駐區簡任督察。
16.台中市調查處豐原調查站主任呂德鐘調任督察處台中市三駐區督察。
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