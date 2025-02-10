屏東縣3分局長交接 枋寮新分局長北漂28年回鄉服務

屏東縣警局今舉行新卸任分局長交接，縣長周春米主持，3個分局長交接。新北市警局三重分局行政組組長盧恒隆陞任枋寮警分局長，盧從小在屏東念書，屏中畢業，考取警大後，在北部服務，北漂28年，初任分局長回到家鄉，縣長周春米說，歡迎回到家鄉服務。

新卸任分局長交接典禮，屏東縣警局轄下7個分局，這次有三個分局長異動，新任屏東分局長林明波、潮州分局長林俊雄、枋寮分局長盧恒隆。

周春米說，新任屏東分局長林明波，在屏東服務四年，最早到恆春分局、前年到潮州分局。調任到潮州分局林俊雄，之前是枋寮分局長，進行枋寮分局重建工程，潮州是屏東很重要交通要塞，從沿山、高雄，屏南，潮州位居樞紐，跟林分局長先前在枋寮分局，同樣有相當責任。

周春米說，新到任的枋寮分局長盧恒隆，是從新北警局調任，是屏東小孩，中正國小畢業，是她的學弟，「歡迎回到家鄉服務」，枋寮分局承擔責任大家非常清楚，剛結束春節九天連假，接下來是春假，大家往恆春半島，東部，重要交通位置，交通責任非常重要。

周春米說，屏東幅員廣大，交通路口多且為寬敞直線，交通安全宣導及防範責無旁貸，最有效宣導為見警率，在員警的任務指派更為繁重，希望警察同仁多配合擔待。另外去年屏東鄉親遭詐金額高達24億元，盼警察同仁能精進執行反詐、打詐任務，確保人民生命、財產安全，維繫屏東縣的治安環境。

新任屏東分局分局長林明波，中央警察大學67期行政管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任高雄市警局新興分局交通組組長、屏東縣恆春分局及潮州分局分局長等重要職務。原屏東分局長蔡培元調陞台東縣警局督察長。

新任潮州分局分局長林俊雄，中央警察大學公共安全研究所碩士畢業，歷任台北市警局松山分局及萬華分局行政組組長、屏東縣枋寮分局分局長等重要職務。