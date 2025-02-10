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海巡署發布今年首波高階人事 調整督察組等3名副主管
海巡署今發布今年首波高階人事案，調整3名副主管，第13海巡隊長魏彰佑升督察組副組長，第9巡防區指揮部主任黃永璋調情報組副組長，嘉義查緝隊長詹啟明升特別行動支援中心副主任。
海巡署表示，魏彰佑具海上執法及基層業務推動經驗，將推動組織內部管理與勤務紀律維護工作；黃永璋具情報統合分析經驗，將協助提升情報蒐集及分析作業效能；詹啟明具外語專長、特勤任務規劃與執行經驗，有助強化灰色地帶侵擾應處。
海巡署指出，因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，持續提升業務單位運作效能與強化組織領導，新任副主管均是遴派具長期外勤實務工作經驗幹部，透過回署服務，協助單位主管完成各項海域執法重點工作，守護國家海域安全。
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