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花蓮男遭擄走失蹤多日棄屍山區 嫌疑人稱吸毒丟包

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名男子失蹤好幾天，家人向警方報案，警方調閱監視器發現男子疑似在壽豐鄉遭不明人士帶走，載往秀林鄉銅門山區，循線帶回一名嫌疑男子，他供稱兩人到山區吸毒，丟包被害人在山區。今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，已將嫌疑人帶回偵辦。

花蓮一名男子的家人於5日向警方報案，指出男子遭人控制行動失蹤多日，警方調閱監視器追查，發現失聯的男子疑似在壽豐鄉某檳榔攤，遭不明人士帶走前往秀林銅門山區。

據了解，警方循線帶回開車載被害人的男子，供稱是與被害人相約到山區吸毒，擔心被害人吸毒後失控，才把被害人丟包在秀林山區，自行開車返回壽豐市區。

警消今天在銅門部落往龍澗發電廠產業道路下的邊坡，發現失蹤男子屍體，警方懷疑遭殺害棄屍，認為嫌疑人避重就輕，已帶回嫌疑人偵辦，詳細的犯案動機、致命傷跟涉案人數，警方都還在釐清當中。

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花蓮一名男子失蹤好幾天今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，警方已將嫌疑人帶回偵辦。圖／民眾提供
花蓮一名男子失蹤好幾天今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，警方已將嫌疑人帶回偵辦。圖／民眾提供
花蓮一名男子失蹤好幾天今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，警方已將嫌疑人帶回偵辦。圖／民眾提供
花蓮一名男子失蹤好幾天今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，警方已將嫌疑人帶回偵辦。圖／民眾提供

吸毒 失蹤 被害人

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