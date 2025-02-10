花蓮男遭擄走失蹤多日棄屍山區 嫌疑人稱吸毒丟包

花蓮一名男子失蹤好幾天，家人向警方報案，警方調閱監視器發現男子疑似在壽豐鄉遭不明人士帶走，載往秀林鄉銅門山區，循線帶回一名嫌疑男子，他供稱兩人到山區吸毒，丟包被害人在山區。今早警消在銅門部落往發電廠道路下的邊坡發現被害人，懷疑是遭殺害棄屍，已將嫌疑人帶回偵辦。

花蓮一名男子的家人於5日向警方報案，指出男子遭人控制行動失蹤多日，警方調閱監視器追查，發現失聯的男子疑似在壽豐鄉某檳榔攤，遭不明人士帶走前往秀林銅門山區。

據了解，警方循線帶回開車載被害人的男子，供稱是與被害人相約到山區吸毒，擔心被害人吸毒後失控，才把被害人丟包在秀林山區，自行開車返回壽豐市區。

警消今天在銅門部落往龍澗發電廠產業道路下的邊坡，發現失蹤男子屍體，警方懷疑遭殺害棄屍，認為嫌疑人避重就輕，已帶回嫌疑人偵辦，詳細的犯案動機、致命傷跟涉案人數，警方都還在釐清當中。

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