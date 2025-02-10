快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

女子被假投資平台詐騙180萬 員警假扮外送員逮車手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市一名女子加入一個號稱穩賺不賠的虛擬貨幣投資公司網路平台，先後交付180萬元入金投資後，才發現受騙報警，車手甚至再約女子在公所前面交220萬元，警方假扮外送員埋伏一旁，當場逮捕謝姓車手，還在他的車上搜出毒品，將他移送法辦。

女子今年初加入號稱穩賺不賠的投資群組，先後2次共交付180 萬元給對方入金操作，但當她想領出投資收益時，發現對方以種種理由搪塞而無法順利出金，才意識到可能被詐騙了，即向警方報案求助。

警方在女子配合下，再答應交付對方220萬元投資，2月7日下午並與車手約定在公所前交款，22歲謝姓車手明目張膽就把車子停放在公所前停車場，員警假扮外送員和路人埋伏在一旁，待謝男要收錢時，當場捕謝姓車手，並在其車上查到毒品愷他命及工作手機及要交款的220萬元等相關證物，依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等將他移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，此次能逮到車手要歸功於被害人勇於報案及警方的迅速處置，也反映警方與民眾攜手合作的重要性，有助於防止更多被害人受害，也可能進一步協助瓦解整個詐騙集團。

員林一名女子加入投資平台，被詐騙集團騙走180萬元，警方在員林公所前將前來收款的車手當場逮捕。圖／員林警分局提供
員林一名女子加入投資平台，被詐騙集團騙走180萬元，警方在員林公所前將前來收款的車手當場逮捕。圖／員林警分局提供
員林一名女子加入投資平台，被詐騙集團騙走180萬元，警方在員林公所前將前來收款的車手當場逮捕，並查獲相關證物。圖／員林警分局提供
員林一名女子加入投資平台，被詐騙集團騙走180萬元，警方在員林公所前將前來收款的車手當場逮捕，並查獲相關證物。圖／員林警分局提供

外送員 毒品 車手

延伸閱讀

影／洗錢頭目染指販毒事業 台中警用大數據鎖定5人送辦

號誌轉綠遲未前行 他駕車藏槍毒辯稱「槍是孫子在玩」

高雄外送員車禍3年釀2死 工會盼改善低薪高壓環境

高雄外送員去年發生185件車禍 工會籲制度性問題應改善

相關新聞

花蓮男遭擄走失蹤多日棄屍山區 嫌疑人稱吸毒丟包

花蓮一名男子失蹤好幾天，家人向警方報案，警方調閱監視器發現男子疑似在壽豐鄉遭不明人士帶走，載往秀林鄉銅門山區，循線帶回一...

女子被假投資平台詐騙180萬 員警假扮外送員逮車手

彰化縣員林市一名女子加入一個號稱穩賺不賠的虛擬貨幣投資公司網路平台，先後交付180萬元入金投資後，才發現受騙報警，車手甚...

影／洗錢頭目染指販毒事業 台中警用大數據鎖定5人送辦

台中市黃姓男子為首的洗錢集團，涉替詐欺機房洗錢，該詐團以假投資為話術，詐騙5位市民，被害金額為數十萬至數百萬，台中市刑大...

影／沙鹿男持槍見特警破門攻堅 窗外丟彈警掌控逮人

刑事局中打五隊接獲情資，台中沙鹿陳姓男子素行不良，疑涉嫌交易槍支，檢警在去年底出動特警前往陳租屋處攻堅，陳見狀況不妙，趕...

號誌轉綠遲未前行 他駕車藏槍毒辯稱「槍是孫子在玩」

李姓男子日前深夜駕駛汽車行經台北市中山區一處路口，號誌綠燈仍遲未前行，員警上前盤查，驚見李男車上有毒品吸食器及手槍，初查...

影／中和警盤查驚見鎮暴槍鐵彈 尾隨進旅館再逮3毒蟲

中和警昨午巡邏時發現王男及賴男形跡可疑，經盤查在王男身上查獲毒品、鎮暴槍及鐵彈。此時警員見賴男進入附近旅社立即前往臨檢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。