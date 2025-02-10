女子被假投資平台詐騙180萬 員警假扮外送員逮車手

彰化縣員林市一名女子加入一個號稱穩賺不賠的虛擬貨幣投資公司網路平台，先後交付180萬元入金投資後，才發現受騙報警，車手甚至再約女子在公所前面交220萬元，警方假扮外送員埋伏一旁，當場逮捕謝姓車手，還在他的車上搜出毒品，將他移送法辦。

女子今年初加入號稱穩賺不賠的投資群組，先後2次共交付180 萬元給對方入金操作，但當她想領出投資收益時，發現對方以種種理由搪塞而無法順利出金，才意識到可能被詐騙了，即向警方報案求助。

警方在女子配合下，再答應交付對方220萬元投資，2月7日下午並與車手約定在公所前交款，22歲謝姓車手明目張膽就把車子停放在公所前停車場，員警假扮外送員和路人埋伏在一旁，待謝男要收錢時，當場捕謝姓車手，並在其車上查到毒品愷他命及工作手機及要交款的220萬元等相關證物，依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等將他移送彰化地檢署偵辦。