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高雄分屍案打撈證物有限 高大成：頭顱等這4樣仍是重要證物

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

高雄發生驚悚連環殺人分屍命案，3名7旬老婦疑皆遭72歲張姓男子毒手，張嫌至今仍矢口否認。中山附醫法醫科主任高大成上午說，頭顱、凶器、內臟、血跡這四樣仍然是破案和定罪的關鍵。

高大成說，打撈至今已3、4天，已打撈不太到了，頭顱、凶器是重要的證物，再則，可以利用家裡地板上血跡的分布圖，確認死者出血達1500CC以上，可以認定已造成死亡，因為是在張嫌家，所以才可以定罪，張嫌才會把其他的案件講出來。否則凶嫌是社會邊緣人又具反社會人格，堅不吐實就很麻煩。

他說，他認為凶器應該可以找到，因為如果殺三個人都用同樣的手法，一定會是同一個凶器，因為他用習慣了，因為他每次犯案都在他的家裡，所以他的家裡應該是最適合殺人的地方，死者沒有叫，或者是叫了沒有人聽到，兇刀就在他家的暗櫃裡或者是他家的附近。

一向反對廢死的高大成說，張嫌先前判了無期徒刑卻獲得特赦，出來了10多年又殺了3個人，就像是一顆不定時炸彈被拿出來放在社會上亂跑，不知道什麼時候會爆炸，但遇到的人就倒楣了。

他說，所以如果主張廢死的廢死聯盟裡面有一個是你的家人，你有什麼感想，是不是也會批評為什麼要放這樣的人出來。但是，仍然是放出來了，因為要廢死。

高大成說，台灣麻煩的地方是，台灣的無期徒刑是可以放出來的，但美國的無期徒刑是不可假釋的。他們多了一條但書，無期徒刑判了以後還要加上不得假釋。

中山附醫法醫科主任高大成上午說，頭顱、凶器、內臟、血跡這四樣仍然是破案和定罪的關鍵。記者黃寅／攝影
中山附醫法醫科主任高大成上午說，頭顱、凶器、內臟、血跡這四樣仍然是破案和定罪的關鍵。記者黃寅／攝影

廢死 無期徒刑 高大成

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