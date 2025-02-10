影／洗錢頭目染指販毒事業 台中警用大數據鎖定5人送辦

台中市黃姓男子為首的洗錢集團，涉替詐欺機房洗錢，該詐團以假投資為話術，詐騙5位市民，被害金額為數十萬至數百萬，台中市刑大科偵隊接獲報案後，透過金流等方式溯源追查，查出黃男水房位置，檢警查緝時發現，黃不只從事洗錢不法，還涉嫌分裝、販售毒品，檢方近日依洗錢等罪起訴。

台中市刑大科偵隊在前年9月間，接獲一名年約50多歲婦人報案，婦人證稱，前年初透過臉書社團，認識一名宣稱是「醫師」的男網友，雙方交往後，對方推薦股票投資，在下載對方提供的投資APP後，陸續投入400多萬元，因要出金時，對方以補繳稅金的理由推託，才知上當報案。

台中市刑大科偵隊利用金流等資料，透過大數據系統比對分析後，發現此案一共有24名被害人上當，被害財損達4800萬元。

台中市刑大科偵隊報請台中地檢署指揮後，去年4月鎖定涉成立洗錢集團的黃姓男子（29歲）與多名車手、水房成員的位置，收網帶回黃等5人，現場還查扣毒品咖啡包、K他命、毒品半成品、濃縮果汁粉及封口機等毒品及分裝工具，毒品市價約15萬元。

經查，黃男不只替詐騙機房成立洗錢集團，另外也指揮車手提領贓款，甚至見毒品交易利益龐大，還要水房成員兼差，從事毒品分裝、銷售業務，擴大獲利，顯然已成犯罪「毒水流」。

檢方訊問後，聲押黃男獲准，其餘涉案共犯以3萬元至5萬元不等金額交保，檢方近日偵結，依毒品、洗錢、詐欺等罪，起訴黃男等5人，法院裁定接押黃。

台中市刑大隊長李明道說，近期詐騙手法不斷翻新，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信「高獲利、快速回本穩賺不賠」等話術，以免落入詐騙集團假投資陷阱，並表示近年新興毒品市場流竄，戕害國人健康，也呼籲民眾勿因好奇而接觸毒品，毒品不只害人害己，更甚至危害家庭及社會。