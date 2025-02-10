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影／沙鹿男持槍見特警破門攻堅 窗外丟彈警掌控逮人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打五隊接獲情資，台中沙鹿陳姓男子素行不良，疑涉嫌交易槍支，檢警在去年底出動特警前往陳租屋處攻堅，陳見狀況不妙，趕緊將涉案子彈往窗外丟，企圖滅證，不過全被檢警掌控，查獲改造手槍一把、子彈多發，檢方訊問後命陳限制住居，全案擴大追查槍支流向。

刑事局中打五隊在去年情蒐時，掌握陳姓男子（34歲）涉交易槍彈，中打五隊與清水警分局合組專案小組後，報請台中地檢署檢察官張國強指揮，經運用大數據分析，掌握陳男可疑藏匿處所，位於台中沙鹿的一處出租套房。

專案小組在去年11月25日出動特警攻堅，過程中陳男將房門上鎖，還從對外窗丟出數顆子彈，企圖滅證，警方立即以優勢警力強勢攻堅，順利查獲陳男，破獲改造槍械場所1處，查扣非制式手槍1把、子彈14發、槍枝零件1批、子彈零件1批、電鑽1台及研磨機2台等證物。

陳男過去從事工具製造相關行業，疑利用相關知識背景從事改槍工作，交易槍支，不過對於擁槍動機，支吾其詞，檢方訊問後命限制住居。

刑事局表示，為防止黑道幫派不法分子持槍犯案，有效降低人民生命財產危害，秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，全力掃蕩非法槍械來源，展現警方對於「槍械零容忍」之立場。

刑事局呼籲，依據槍砲彈藥刀械管制條例，非法持有槍械可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

台中市陳姓男子涉嫌持有改造槍彈，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌持有改造槍彈，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌持有改造槍彈，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉嫌持有改造槍彈，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

幫派 攻堅 黑道

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