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號誌轉綠遲未前行 他駕車藏槍毒辯稱「槍是孫子在玩」
李姓男子日前深夜駕駛汽車行經台北市中山區一處路口，號誌綠燈仍遲未前行，員警上前盤查，驚見李男車上有毒品吸食器及手槍，初查確認李男持有毒品安非他命，手槍則是一把玩具空氣槍，詢後依刑法毒品罪嫌送辦、依社會秩序維護法裁處。
警方調查，55歲李男2月4日凌晨1時許獨自駕車行經中山區樂群二路一處路口，號誌燈轉綠後仍未前行，員警見狀上前攔查，目視發現車上有毒品吸食器一組，駕駛座下方還放置一包可疑包裹，拆開發現包裹內裝有一把手槍。
據悉，李男曾涉多起毒品案，員警初步確認發現該槍是玩具空氣槍，無殺傷力，但後續又在李男包包裡搜出毒品安非他命；李男供稱，玩具槍是孫子在玩的，他覺得危險所以藏起來，毒品則是不知名友人寄放，否認涉毒。
警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦，持有玩具槍部分也依社會秩序維護法裁罰；另呼籲，社會秩序維護法規定，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍而有危害安全之虞者， 處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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