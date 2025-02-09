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影／中和警盤查驚見鎮暴槍鐵彈 尾隨進旅館再逮3毒蟲

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

中和警昨午巡邏時發現王男及賴男形跡可疑，經盤查在王男身上查獲毒品、鎮暴槍及鐵彈。此時警員見賴男進入附近旅社立即前往臨檢，再查扣632克安毒及洪男、賴男、陳男等3人，其中洪男日前才因藏毒遭同一警員逮捕，詢後將4人依毒品罪嫌送辦。

據了解，中和警方昨天中午巡邏行經福和街一帶時，發現36歲王男與50歲賴男形跡可疑，警員上前盤查賴男後並未發現任何違禁物品，隨後盤查王男時在他身上及背包內查獲依託咪酯煙彈1個，毒品咖啡包1包，鎮暴槍1把、鐵彈12顆及吸食器1組。

此時警員發現剛被盤查的賴男走入附近一家旅社內，直覺認為可疑當即前往旅社臨檢，並通報同所警員陳禮揚等6名警力到場支援。發現房間內有30歲陳男、50歲賴男及37歲洪男等3人。陳員一眼就認出洪男是幾天前凌晨在景平路查獲的毒蟲，當時洪男還哀求陳員放他一馬，被陳員斷然拒絕「我是中華民國警察，要跟你商量什麼」，不料才過沒幾天又栽在陳員手上。

警方在賴男及陳男身上查獲依托咪酯電子煙彈1顆及電子菸1支，並於藏在窗外包包內查獲重達632公克的安非他命、海洛英，依托咪酯原油2罐，立即將3人帶回警局，詢後將王男、賴男、陳男及洪男4人依毒品罪嫌送辦，王男持有鎮暴槍部分因無殺傷力依社維法裁處。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

中和警方進入房內，逮捕賴男、陳男及洪男。記者黃子騰／翻攝
中和警方進入房內，逮捕賴男、陳男及洪男。記者黃子騰／翻攝
警方在王男身上查獲鎮暴槍及鐵彈。記者黃子騰／翻攝
警方在王男身上查獲鎮暴槍及鐵彈。記者黃子騰／翻攝
警方查獲鎮暴槍及鐵彈。記者黃子騰／翻攝
警方查獲鎮暴槍及鐵彈。記者黃子騰／翻攝
警方在窗外發現藏起來的大批毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在窗外發現藏起來的大批毒品。記者黃子騰／翻攝
警方查扣大批安非他命毒品及依託咪酯煙油、煙彈。記者黃子騰／翻攝
警方查扣大批安非他命毒品及依託咪酯煙油、煙彈。記者黃子騰／翻攝

中和 毒品 臨檢

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