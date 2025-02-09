台中老翁疑爭產 持刀砍殺胞兄潑鹽酸 檢殺人未遂起訴

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因爭產糾紛，持工業用鹽酸、刀子前往胞兄的住處理論，除持鹽酸朝胞兄與店內女員工潑灑之外，還持刀攻擊胞兄多刀，幸好女員工即時求救，才倖免於難，張翁落網後遭檢方聲押獲准，檢方近日依殺人未遂等罪偵結起訴。

檢警調查，張姓老翁（71歲）疑因家族財產糾紛，在去年12月20日下午4時許，持兩罐工業用鹽酸、刀子前往胞兄（79歲）的店面理論，張翁朝胞兄與店內李姓女員工（40歲）潑灑鹽酸，還持刀攻擊胞兄頭、背、手、腳多刀，李女眼睛遭鹽酸潑中，但趕緊向隔壁鄰居求助。

張翁犯案後逃逸，張翁胞兄受有腿部開放性骨折、頭部撕裂傷、雙手韌帶受傷等傷勢，李女則是手部、臉部、眼睛遭鹽酸灼傷，右眼三度灼傷，有失明風險，二人就醫後撿回一命。

檢警掌握張翁犯案後逃往南投縣，隔日凌晨1時許即將張翁拘提到案，檢方訊問後依殺人未遂、家暴等罪聲押獲准。