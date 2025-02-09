高雄3死分屍案傳死亡筆記本第4人 警方證實已聯繫名單上的她

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害三名老婦後分屍，昨天傳出警方發現一張載有4名女性名單的紙條，其中3人就是死者，另1人下落不明，所幸警方成功聯繫上「第4人」，並未如外傳失聯，但該女子是否認識張介宗，警方未證實。

張介宗涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他將屍塊丟入前鎮運河5號船渠，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體，但兄嫂、張姓婦人遺體、屍塊都未尋獲。

昨天傳出警方在搜索張男住處時，發現一張載有兄嫂、張婦、趙林姓婦人的紙條，除遇害3人外，還有1名婦人的名字也被寫上去，專案小組擔心還有第4名被害人慘遭張男分屍，動員警力協尋「第4人」。

所幸經聯繫上該名婦人後，確認她平安，家住南部，疑與張男認識，但警方未證實，僅說這是偵查核心，案情仍待調查，刑大隊長鄢志豪說，該張紙條並非於張嫌家中查扣，是專案小組分析後發現，目前跡證仍顯示僅3人受害。

專案小組今請高雄市警光潛水救難協會協助，派員到5號船渠、高雄港周邊搜索，但截至中午仍未尋獲其他屍塊，警方統計從2月6日案發至今，已打撈到18件屍塊，陸續採樣DNA鑑定中。