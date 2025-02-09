台南男深夜持刀揮舞劃傷警臉 連開4槍逮人驚醒住戶

台南市一名男子昨天深夜在北區東豐路上持刀揮舞，警方出動10名警力，男子仍對峙、拒不配合，甚至揮刀劃傷員警臉部；員警對空鳴槍，共開了4槍，優勢警力趁男子一愣之下，將他壓制逮捕上銬，送醫治療，預計上午帶回派出所製作筆錄。

台南市警第五分局開元派出所昨晚11時許獲報，有民眾看到一名男子持刀在東豐路上揮舞，十分駭人；警方啟動快打警力，共10名員警趕往現場，但男子與警方對峙，員警使用臂盾、電擊槍壓制過程，男子拒不配合，導致許姓員警臉部遭劃傷。

一名員警見男子情緒不穩，不斷抵抗，深夜對空鳴槍，共開了4槍；男子為槍聲所震懾，一愣之下被員警合力集體制服，逮捕上銬。警方先將男子送醫治療，待其情緒、精神穩定之後，將於今天上午帶回派出所製作筆錄。