快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

「太陽花女神」劉喬安在美被逮 暢銷作家揭黑歷史：落網大快人心

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導

有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭我國司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將潛返台灣。本報資料照片
有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭我國司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將潛返台灣。本報資料照片
有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭我國司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將潛返台灣，對此長期旅居美國、身兼「北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit」主席的暢銷作家「矽谷美味人妻」，在臉書發文表示，看到劉喬安在Boston落網，真是大快人心，終於把這個假台派真毒販繩之以法。

「矽谷美味人妻」是暢銷作家謝凱婷的筆名，謝長期旅居美國，除料理創作外，也身兼「北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit」主席及「TaiwanNext Foundation」執行長，也是天使投資人、創業家及Podcast主持人，長年協助台灣人才、企業與新創落地美國，建立北美台灣生態圈以連結台灣與美國的資源。推動台灣人在北美科技界的活動和新創投資。

她在臉書貼文表示，劉喬安從去年開始就在社群上假裝台派，企圖擾亂視聽、製造分化對立來模糊社運焦點，在她一月落網前，還呼籲她可幫美東台灣人收罷免書，請大家把罷免書寄給她，企圖收取海外台灣人的個資和查水表。「因為我和夥伴們踢爆這群人的政治詐欺意圖，導致劉喬安和另一個詐欺女不斷中傷和恐嚇我，這幾個月來我一直都過著提心吊膽的生活，也不敢在社群分享任何生活紀事，憂心家人安全。」

「矽谷美味人妻」貼文指出，感謝台灣警方契而不捨的追捕劉喬安，還有川普上台以後力求非法移民掃蕩，上任一個月之內就讓劉喬安落網，真的是非常高效率，值得很大的掌聲，期待接下來的美國治安走往好的方向。

她也感嘆，從這些錯綜複雜的假台派事件，更讓大家看到網路世界的可怕，你以為的網紅網美名人，可能就是通緝犯或詐欺犯，也有可能正進行滲透洗腦和對立分化，「敵人就在本能寺」，希望這件事能作為網路世界的借鏡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉喬安(左)日前在美國落網。圖/取自U.S. Immigration and Customs Enforcement網站
劉喬安(左)日前在美國落網。圖/取自U.S. Immigration and Customs Enforcement網站
暢銷作家「矽谷美味人妻」。圖/取自矽谷美味人妻粉絲頁
暢銷作家「矽谷美味人妻」。圖/取自矽谷美味人妻粉絲頁

劉喬安 美國 詐欺 通緝

延伸閱讀

美國國家圖書獎得主楊双子巡迴講座 紐約、洛杉磯登場

美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

騙尪「為女兒賣腎」…印度人妻為小王捲款私奔 落網狠心吐這句

相關新聞

「太陽花女神」劉喬安在美被逮 暢銷作家揭黑歷史：落網大快人心

有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭我國司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將潛...

他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

戴姓男子被控前年4月間開車至台南市安南區安吉與安中路2段交岔路口，由王姓男子進入車內，交易K他命1包約5公克7500元，...

健行科大校區暗夜連續槍響 原來是男子藏毒又毒駕

桃園中壢健行科大校區去年7月某日深夜警匪追逐並傳出15聲槍響，保大巡邏發現陳男未繫安全帶攔停遭拒檢逃逸，警匪在中壢街頭追...

美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

曾被冠以「太陽花女神」的劉喬安，因涉及毒品、詐欺等罪嫌，2019年前往美國後逾期居留，2023遭新北地檢署通緝。美國總統...

具俊曄想把遺產給S媽要「這樣做」 汪小菲拿到遺產也不能亂花原因曝光

大S病逝後遺產議題掀起討論，丈夫具俊曄昨也發聲明表示會將遺產全數給大S母親，並稱希望在律師監督下維護小孩的財產權利；律師...

車內搜出2支槍、23顆子彈 法官見藏放位置「未露出」...裁定不罰

劉姓男子在車內藏鎮暴槍被捕，警方認為，他攜帶類似真槍的玩具槍危害安全，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，劉將槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。