他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

戴姓男子被控前年4月間開車至台南市安南區安吉與安中路2段交岔路口，由王姓男子進入車內，交易K他命1包約5公克7500元，戴於警詢自白又翻供，警方去年3月搜索其住處未查獲毒品，查扣手機內也無雙方聯繫紀錄，且王經傳喚、拘提均未到庭，法官認缺乏補強證據判戴無罪。

戴說，確實認識王，但堅詞否認有販賣第三級毒品犯行。他辯稱，前年4月下旬某日晚間9時許，沒有駕駛該輛轎車，與王在安吉與安中路2段交岔路口碰面，也沒有販賣K他命給王。他於警詢當時怕被收押，所以照著王說的內容陳述。

王警詢時指稱，他所販賣的K他命及毒品咖啡包來源都是戴，最後一次是前年4月下旬晚間9時許約在安吉路一段路邊，戴駕駛白色BMW停在路邊，他則開白色賓士前往，他上戴的副駕駛座，戴交付K他命5公克，他交付7500元。

然而，王於檢方偵訊時，詢及最後一次與戴購買毒品時間、地點？交易經過？他說，前年6月24日，在安定區許中營的產業道路旁，戴開車來的，他被綽號「阿勝」載到現場，朋友就走了，他到戴的車上跟戴交易毒品，他拿1500元現金給戴，戴給他1克的K他命，他就在車上把K他命施用完了。

檢方進一步詢問王，他於警詢時說，同年4月下旬有向戴再買1次K他命，是否如此？王答稱，他印象中有，但是記得不清楚，最清楚的是6月24日。

台南地院合議庭指出，證人王男於偵訊時表示清楚記憶前年6月24日該次交易，對於同4月下旬晚間9時交易毒品乙事，雖有印象、但記不清楚，則確實交易時間及交易經過，是否如他警詢所述，仍有疑問。

又王經合法傳喚、拘提均未到庭作證，王指稱最後一次是前年4月下旬與戴交易毒品K他命等情，前後供詞不一。同時，警方持搜索票，去年3月4日前往戴的住處搜索，並未扣得任何毒品，且扣得手機2支，經檢視均未有2人聯繫紀錄。

合議庭認為，戴曾經自白犯行之舉固然可疑，但證人王的證詞是否可信，存有可議之處，且缺乏補強證據佐證下，認戴無罪。

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