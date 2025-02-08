快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

戴姓男子被控前年4月間開車至台南市安南區安吉與安中路2段交岔路口，由王姓男子進入車內，交易K他命1包約5公克7500元，戴於警詢自白又翻供，警方去年3月搜索其住處未查獲毒品，查扣手機內也無雙方聯繫紀錄，且王經傳喚、拘提均未到庭，法官認缺乏補強證據判戴無罪。

戴說，確實認識王，但堅詞否認有販賣第三級毒品犯行。他辯稱，前年4月下旬某日晚間9時許，沒有駕駛該輛轎車，與王在安吉與安中路2段交岔路口碰面，也沒有販賣K他命給王。他於警詢當時怕被收押，所以照著王說的內容陳述。

王警詢時指稱，他所販賣的K他命及毒品咖啡包來源都是戴，最後一次是前年4月下旬晚間9時許約在安吉路一段路邊，戴駕駛白色BMW停在路邊，他則開白色賓士前往，他上戴的副駕駛座，戴交付K他命5公克，他交付7500元。

然而，王於檢方偵訊時，詢及最後一次與戴購買毒品時間、地點？交易經過？他說，前年6月24日，在安定區許中營的產業道路旁，戴開車來的，他被綽號「阿勝」載到現場，朋友就走了，他到戴的車上跟戴交易毒品，他拿1500元現金給戴，戴給他1克的K他命，他就在車上把K他命施用完了。

檢方進一步詢問王，他於警詢時說，同年4月下旬有向戴再買1次K他命，是否如此？王答稱，他印象中有，但是記得不清楚，最清楚的是6月24日。

台南地院合議庭指出，證人王男於偵訊時表示清楚記憶前年6月24日該次交易，對於同4月下旬晚間9時交易毒品乙事，雖有印象、但記不清楚，則確實交易時間及交易經過，是否如他警詢所述，仍有疑問。

又王經合法傳喚、拘提均未到庭作證，王指稱最後一次是前年4月下旬與戴交易毒品K他命等情，前後供詞不一。同時，警方持搜索票，去年3月4日前往戴的住處搜索，並未扣得任何毒品，且扣得手機2支，經檢視均未有2人聯繫紀錄。

合議庭認為，戴曾經自白犯行之舉固然可疑，但證人王的證詞是否可信，存有可議之處，且缺乏補強證據佐證下，認戴無罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院認為，戴男曾經自白犯行之舉固然可疑，但證人王男的證詞是否可信，存有可議之處，且缺乏補強證據佐證下，認戴男無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，戴男曾經自白犯行之舉固然可疑，但證人王男的證詞是否可信，存有可議之處，且缺乏補強證據佐證下，認戴男無罪。圖／本報資料照

台南 毒品 證據

延伸閱讀

健行科大校區暗夜連續槍響 原來是男子藏毒又毒駕

軍訓主任罵教官「幹」挨告 法官判無罪：冒犯程度輕微

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

影／900萬毒品藏保險箱 老少配毒鴛鴦遭埋伏警查獲

相關新聞

「太陽花女神」劉喬安在美被逮 暢銷作家揭黑歷史：落網大快人心

有「太陽花女神」稱號的劉喬安，因涉嫌侵占、毒品等案件遭我國司法機關通緝，人在美國的劉日前遭台美治安機關聯手逮獲，近日將潛...

他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

戴姓男子被控前年4月間開車至台南市安南區安吉與安中路2段交岔路口，由王姓男子進入車內，交易K他命1包約5公克7500元，...

健行科大校區暗夜連續槍響 原來是男子藏毒又毒駕

桃園中壢健行科大校區去年7月某日深夜警匪追逐並傳出15聲槍響，保大巡邏發現陳男未繫安全帶攔停遭拒檢逃逸，警匪在中壢街頭追...

美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

曾被冠以「太陽花女神」的劉喬安，因涉及毒品、詐欺等罪嫌，2019年前往美國後逾期居留，2023遭新北地檢署通緝。美國總統...

具俊曄想把遺產給S媽要「這樣做」 汪小菲拿到遺產也不能亂花原因曝光

大S病逝後遺產議題掀起討論，丈夫具俊曄昨也發聲明表示會將遺產全數給大S母親，並稱希望在律師監督下維護小孩的財產權利；律師...

車內搜出2支槍、23顆子彈 法官見藏放位置「未露出」...裁定不罰

劉姓男子在車內藏鎮暴槍被捕，警方認為，他攜帶類似真槍的玩具槍危害安全，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，劉將槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。