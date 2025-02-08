健行科大校區暗夜連續槍響 原來是男子藏毒又毒駕

桃園中壢健行科大校區去年7月某日深夜警匪追逐並傳出15聲槍響，保大巡邏發現陳男未繫安全帶攔停遭拒檢逃逸，警匪在中壢街頭追逐，最後在科大操場鳴槍逮獲，發現他不僅是持有毒品的通緝犯，還涉嫌毒駕，桃園地檢署依公共危險罪嫌起訴。

起訴指出，有多項毒品前科的59歲陳姓男子，2024年7月17日某時在友人新北市中和區住處吸食一、二級毒品海洛因和安非他命後，翌日駕車搭載陳、顏姓2名友人外出，晚間10點行經桃園平鎮區中豐路時，由於陳男未繫安全帶，經保大巡邏員警發現，示意停車受檢。

詎料，陳男自知因毒品案遭通緝中，且車上又有毒品，於是加速逃逸，警方隨即自後追捕，警匪一路從平鎮中豐路、環南路、環中東路到中壢區百韜一街、星文一街、英士三街、執信一街、執信二街、林森路、健行路、長沙路、成都路、廣州路、衡陽街、吉安街等路段。

根據警方行車記錄器顯示，陳男逃逸過程，沿途多次闖紅燈、未顯示燈光即轉彎及逆向行駛，致生道路往來危險，直到陳男駛入健行科技大學操場內，警方趕到後鳴槍喝令陳停車，陳才下車並高舉雙手受檢。

警方隨即搜索車內，果然起出摻友安毒的煙彈4顆、海洛因3包及安非他命3包等多樣毒品，陳男遭逮後，採集尿液送驗，發現有海洛因、安非他命等毒品的陽性反應，顯示陳男涉嫌吸毒後駕車，而陳男於警詢、偵查中也坦承不諱。

檢察官認為，陳男所為涉犯公共危險罪及駕駛動力交通工具而尿液所含毒品及代謝物達政院公告的品項及濃度值以上罪嫌，從重依刑法第185條第1項公共危險罪處斷。

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