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美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

曾被冠以「太陽花女神」的劉喬安，因涉及毒品、詐欺等罪嫌，2019年前往美國後逾期居留，2023遭新北地檢署通緝。美國總統川普日前發動打擊非法移民行動，動員聯邦機構，逮捕非法移民，劉喬安1月遭美方執法單位逮捕，預計近日將遣返回台。

刑事警察局指出，刑事局駐美聯絡官，提供劉喬安的通緝情資給美方執法單位並共同合作追緝，因應美國最新移民執法政策，刑事局與美國執法單位，共同於美東時間1月22日將劉嫌緝捕到案。

台灣檢調數年前偵辦毒品案件，發現從美國寄回台灣的毒郵包，上游正是劉喬安，不過劉喬安2019年5月入境美國後就此滯留，2023年遭新北地檢署發布通緝。

劉喬安今年1月在波士頓一家旅館被捕，目前等待遣返回台。美國總統川普上任後，針對非法移民展開大執法行動，除劉喬安外，美方也逮捕在台灣酒駕撞死兩人及與少女性交易的在逃台灣籍蔡姓通緝犯。

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波士頓移民與海關執法局逮捕台灣女通緝犯劉喬安。圖／取自美國移民及海關執法局官網
波士頓移民與海關執法局逮捕台灣女通緝犯劉喬安。圖／取自美國移民及海關執法局官網

太陽花女神劉喬安因涉毒品案件遭新北地檢署發布通緝，今年1月遭美方執法單位逮捕，預計近日將遣返回台。圖/摘自臉書
太陽花女神劉喬安因涉毒品案件遭新北地檢署發布通緝，今年1月遭美方執法單位逮捕，預計近日將遣返回台。圖/摘自臉書

劉喬安 太陽花 美國 通緝

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