具俊曄想把遺產給S媽要「這樣做」 汪小菲拿到遺產也不能亂花原因曝光

大S病逝後遺產議題掀起討論，丈夫具俊曄昨也發聲明表示會將遺產全數給大S母親，並稱希望在律師監督下維護小孩的財產權利；律師提醒，具俊曄想轉讓遺產得「先繼承後轉讓」，而汪小菲間接支配子女所繼承的遺產，也不能隨意花用，得基於子女利益才能動用，否則法院可依聲請選任特別代理人。

具俊曄聲明指出，他和大S在一起的時間，無法以世界上任何東西代替，至於大S的遺產，他會將他所有權利轉讓給大S母親，並說「我要保護熙媛最愛的那全部」，也稱關於孩子們的財產，希望在律師監督下，妥善維護好小孩的權利關於孩子們應得的財產。

律師陳清怡指出，大S過世後，依照民法第1138條規定，具俊曄、大S的2名未成年子女都是遺產繼承人，將均分大S全部遺產，這種繼承權利具有一身專屬性，依法具俊曄不得將繼承權利讓與給大S母親，大S未成年子女是繼承遺產的第一順位，若具俊曄此時拋棄繼承，2名子女將繼承全部遺產。

她說，具俊曄在分配遺產前，可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權減少遺產數額，如果具俊曄希望將遺產交給大S母親，需要「先繼承再轉讓」，也恐將涉及為數不小的贈與稅問題。再者，具俊曄與大S子女繼承遺產後，會是共同共有的法律關係，在完成遺產分割前，任何人恐怕都無法輕易處分或轉讓遺產。

陳清怡表示，汪小菲在大S逝世後取得小孩監護權，主張以孩子生父身分行使親權，其中包括對未成年子女的特有財產，也就是子女因繼承而取得大S的管理權。

她指出，依民法第1088條規定，特有財產由親權人管理、使用、收益，親權人也可以處分特有財產，但需要基於「未成年子女的利益」才能為之。若親權人沒有依據未成年子女利益管理或處分財產，則屬於無權代理行為，在法律上即陷入效力未定的狀態。

陳清怡說，因此汪小菲將可以依孩子親權人的身分，獲得實際支配遺產的權利，但如果汪小菲有惡意變賣遺產，或有相關不當管理行為，法院可以依民法第1086條規定，為未成年子女選任特別代理人，相關人可提起訴訟主張汪小菲的相關管理及處分行為無效。