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涉肢解分屍高雄婦遭羈押禁見！7旬翁矢口否認犯案、態度淡定

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市趙林婦人與疑似為第二名遇害的張姓婦人疑遭張姓老翁殺害，高雄地院今上午11點召開羈押庭，確定張翁涉殺人罪嫌重大，法官裁准羈押禁見。不過張翁在檢警偵辦過程中矢口否認犯案，且不斷推卸稱不清楚婦人去向，態度淡定模樣令警方搖頭。

張姓老翁（72歲）涉嫌殺害趙林姓婦人（71歲），昨晚由楠梓警分局移送高雄地檢署複訊將其聲押，高雄地院今上午召開羈押庭審理，法官認他涉殺人罪嫌重大，裁定羈押禁見。

檢警為尋找婦人，利用監視器追查婦人行蹤，發現她2日下午騎機車出門，從左營萬年縣公園附近的明潭路騎機車載張翁回張翁位於前鎮區的住處後便人間蒸發，且整整調閱數小時監視器畫面，都未再見到婦人走出，警方質問張翁到底婦人去了哪，沒想到張翁卻一臉淡定，還反嗆警方「我哪知道她去哪裡，她說要去賭博，在我這待了半小時就離開」一度令案情調查陷入膠著。

張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝

殺人 監視器

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