影／高雄七旬婦失蹤前最後身影曝光！「警查無出國紀錄」疑遭殺害

高雄張姓老翁涉嫌殺害分屍趙姓老婦，今驚傳左營區70多歲的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女原以為媽媽去旅遊，1月27日報協尋，2月2日報緊急協尋，警方見張翁分屍案，調監視器驚見張婦1月17日最後身影消失在距張翁家僅約300公尺處，由於也無出國紀錄，警方懷疑她恐遭殺害，正比對相關跡證追查。

警方今天上午曝光張婦1月17日失蹤前，走在三民公園的身影，只見她身穿長裙、黑外套、手臂掛著包包，雖已高齡70多歲，但外表看起來穿著時髦，張婦穿越三民公園後，從後驛站搭捷運，不久出現在離涉嫌殺害趙姓老婦人的張姓老翁住家300公尺不遠處，之後即未再見到張婦身影，如人間蒸發。

左營警分局指出，1月27日接獲獨居的張姓老婦人的兒子報案，指母親多日聯繫不上，由於母親曾有外出旅遊多天的行為，當時家屬先通報一般協尋，但過了一個春節，張婦仍未返家，張婦的女兒傳拜年簡訊也沒回，張的手機也關機，於是再度於2月1日報案，請求警方緊急協尋。

警方著手調查，發現1月14日張婦的女兒曾帶母親返回左營區富民路住家，之後就沒再見母親蹤影，因擔心母親安危，於是在2月1日再度向警方報案。

警方調閱監視器。後發現張婦於1月17日下午1時許曾出現在三民區三民公園後，徒步走進捷運後驛站後消失。

2月2日，楠梓區發生張姓老翁將趙姓老婦人殺害分屍案後，左營警分局懷疑人間蒸發的張婦是否也成張姓老翁的毒手，於是著手調閱張翁住家附近的監視器，發現張婦1月17日從捷運後驛站搭捷運後，身影緊接著出現在離張翁家附近僅300公尺遠的巷弄，因此懷疑張婦失蹤和張翁有關。