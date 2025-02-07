車內搜出2支槍、23顆子彈 法官見藏放位置「未露出」...裁定不罰

劉姓男子在車內藏鎮暴槍被捕，警方認為，他攜帶類似真槍的玩具槍危害安全，依違反社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，劉將槍支放在乘客座位下方，未顯露於外，與處罰要件不符，裁定不罰。可抗告。

台北市警察局文山第一分局2024年12月18日接獲報案，稱轄內有青少年聚集，經到場處理後，在劉的車子左後乘客座位踏板上，查獲鎮暴槍，劉後來自行開啟另部車子行李廂，共交付鎮暴步槍1把、鎮暴散彈槍1把、塑膠子彈23顆。

法官認為，社維法立法理由在避免玩具槍被利用為犯罪工具，但是，有無正當理由持有？是否危害安全？屬不確定法律概念，為免處罰過於浮濫，還須視行為人攜帶玩具槍的主、客觀情狀，不是一查獲即一概認為會危害安全。

法官調查，劉姓男子在警局陳稱沒有將鎮暴槍借人使用及擊發過，只將鎮暴手槍放置在乘客座位下方，而他的其餘槍支、子彈放在另一輛車的後車廂，沒有將槍支、子彈顯露於外，也沒有以槍支射擊而驚擾到公眾。