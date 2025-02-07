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獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉殺害分屍後丟前鎮區運河。警方打撈屍塊還驚見數張人皮，經緊急比對屍塊DNA，確認是趙姓老婦的部分遺體。據查，張翁在警方第一次上門調查時，辯趙婦「在他家待半小時即離開」，連警方調到他疑棄屍塊在河中的關鍵畫面，還以「丟舊衣服」撇清，冷血行徑令警方也搖頭。

冠夫姓的趙姓老婦（71歲）2月2日下午騎機車出門，從萬年縣公園附近的明潭路載張姓老翁（72歲）回張翁位於前鎮區台鋁14巷住處後，從此渺無音訊。

警方接獲家屬報案後，沿路調閱監視器，先在張翁家住處樓下發現趙婦的機車，懷疑張翁和趙婦失蹤案有關，於是上門找人。

曾因涉性侵、搶劫等罪遭軍法判處無期徒刑，後經特赦並在10多年前假釋出獄的張翁，當時開門見到警方，一臉鎮定地坦承趙婦的確有到他家，但只待了半小時就走了。警方追問張「為何趙婦機車停在你家樓下？」張答說，「我哪知她人去哪裡？我什麼都不知道」。

警方當時目視張翁住處未發現可疑之處，隨後調閱張翁住家附近監視器畫面，發現張翁在3日清晨6點到10點這段期間，密集騎腳踏車外出，疑將趙婦遭殺害剝皮分屍後的屍塊以帆布袋裝成12袋棄置於前鎮運河。

警方掌握關鍵線索畫面後，逮捕涉殺人的張翁，詢問張帆布袋裝的東西是否為被害人屍塊，張卻冷血狡辯，「只是將家中不要的舊衣服丟棄」，否認殺害被害人趙婦。

警方鑑識人員全副武裝進屋採證，未發現大量血跡痕跡，但在屋內發現數處滴濺顏色淺淡的血滴，根據各項跡證，認為張翁涉殺害趙婦的犯行明確，昨晚依殺人、棄屍等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署檢察官昨晚依殺人重罪涉嫌重大向高雄地院聲請羈押張翁，高雄地院預計今天下午開羈押庭審理。

高雄警方昨晚將涉嫌殺人分屍的張姓老翁（左二）移送雄檢。記者林保光／攝影
高雄警方昨晚將涉嫌殺人分屍的張姓老翁（左二）移送雄檢。記者林保光／攝影
警方在前鎮運河打撈到左腳掌及人皮等人體組織。(記者林保光／翻攝)
警方在前鎮運河打撈到左腳掌及人皮等人體組織。(記者林保光／翻攝)
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（圓圈右）由趙婦載回前鎮住處。(記者林保光／翻攝)
高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（圓圈右）由趙婦載回前鎮住處。(記者林保光／翻攝)
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方昨天在前鎮運河，打撈找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方昨天在前鎮運河，打撈找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝

殺人 監視器 老婦

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