獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉殺害分屍後丟前鎮區運河。警方打撈屍塊還驚見數張人皮，經緊急比對屍塊DNA，確認是趙姓老婦的部分遺體。據查，張翁在警方第一次上門調查時，辯趙婦「在他家待半小時即離開」，連警方調到他疑棄屍塊在河中的關鍵畫面，還以「丟舊衣服」撇清，冷血行徑令警方也搖頭。

冠夫姓的趙姓老婦（71歲）2月2日下午騎機車出門，從萬年縣公園附近的明潭路載張姓老翁（72歲）回張翁位於前鎮區台鋁14巷住處後，從此渺無音訊。

警方接獲家屬報案後，沿路調閱監視器，先在張翁家住處樓下發現趙婦的機車，懷疑張翁和趙婦失蹤案有關，於是上門找人。

曾因涉性侵、搶劫等罪遭軍法判處無期徒刑，後經特赦並在10多年前假釋出獄的張翁，當時開門見到警方，一臉鎮定地坦承趙婦的確有到他家，但只待了半小時就走了。警方追問張「為何趙婦機車停在你家樓下？」張答說，「我哪知她人去哪裡？我什麼都不知道」。

警方當時目視張翁住處未發現可疑之處，隨後調閱張翁住家附近監視器畫面，發現張翁在3日清晨6點到10點這段期間，密集騎腳踏車外出，疑將趙婦遭殺害剝皮分屍後的屍塊以帆布袋裝成12袋棄置於前鎮運河。

警方掌握關鍵線索畫面後，逮捕涉殺人的張翁，詢問張帆布袋裝的東西是否為被害人屍塊，張卻冷血狡辯，「只是將家中不要的舊衣服丟棄」，否認殺害被害人趙婦。

警方鑑識人員全副武裝進屋採證，未發現大量血跡痕跡，但在屋內發現數處滴濺顏色淺淡的血滴，根據各項跡證，認為張翁涉殺害趙婦的犯行明確，昨晚依殺人、棄屍等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。