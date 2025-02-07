高雄第2名七旬婦「人間蒸發」！上月中旬身影消失在殺人翁住處附近

高雄張姓老翁涉嫌殺害分屍趙姓老婦，昨經警方移送法辦，今早檢察官預計開聲押庭；令人驚訝的是，左營區1名70多歲的張姓老婦人過年前即失蹤，兒女1月27日報協尋，2月2日報緊急協尋，轄區警方見張翁分屍案，調監視器驚見張婦1月17日最後身影消失在距張翁家僅約300公尺處，由於張婦如人間蒸發，懷疑已成第2名受害人。

根據了解，左營警分局於1月27日接獲獨居的張姓老婦人的兒子報案，指母親多天日聯繫不上，由於母親曾有外出旅遊多天的行為，當時家屬先通報一般協尋，但過了一個春節，張婦仍未返家，張婦的女兒再度於2月1日報案，請求警方緊急協尋。

警方著手調查，發現1月14日張婦的女兒曾帶母親返回左營區富民路住家，之後就沒再見母親蹤影，因擔心母親安危，於是在2月1日再度向警方報案。

警方調閱監視器。後發現張婦於1月17日下午1時許曾出現在三民區三民公園後，徒步走進捷運後驛站後消失。

2月2日，楠梓區發生張姓老翁將趙姓老婦人殺害分屍並丟入前鎮河中驚悚案件後，左營警分局懷疑人間蒸發的張婦是否也成張姓老翁的毒手，於是著手調閱張翁住家附近的監視器，發現張婦1月17日從捷運後驛站搭捷運後，身影緊接著出現在離張翁家附近僅300公尺遠的巷弄，因此懷疑張婦失蹤和張翁有關。