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影／新北男疑毒駕...見警追加速連闖7紅燈 逆向逃10分鐘仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，疑毒駕遇警攔查不停，見警追加速闖紅燈逆向逃10分鐘仍被逮，車內起出安非他命及吸食品，警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，追緝過程中，陳男涉嫌闖紅燈與逆向行駛，違反道交條例共開出9張罰單。

新店警分局頂城派出所員警今天凌晨近2時在新店區環河路與碧潭大橋路口，發現汽車駕駛陳姓男子（47歲）形跡可疑，鳴警笛靠近欲截停盤查，陳男一度放慢速度假意配合旋即加速逃逸，沿途逆向行駛還闖紅燈。

員警沿環河路尾隨追緝至新店區福園路，陳男因開入死巷中，遭員警以強制力壓制逮捕，同車1名男乘客則乘機跳車逃入防火巷後失去蹤影，支援警力到場於周遭搜尋未果。

警方執行附帶搜索於車內查獲安非他命1包，重0.38公克、安非他命殘渣袋1個及吸食器1組，警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送檢方偵辦，並積極查緝同車逃逸男子到案說青明；落網的陳男被查獲時有駕車行為，且近期有施用毒品安非他命情形，涉犯公共危險毒駕部分，將待尿液送驗結果再行函請偵辦。

追緝過程中，陳男涉嫌闖紅燈與逆向行駛，違反道交條例共開出9張罰單，包括1張逆向、1張轉彎未依標誌、7張闖紅燈，最高可處4萬1400元罰鍰。

陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，疑毒駕遇警攔查不停，見警追加速闖紅燈逆向逃10分鐘仍被逮，車內起出安非他命及吸食品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，疑毒駕遇警攔查不停，見警追加速闖紅燈逆向逃10分鐘仍被逮，車內起出安非他命及吸食品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，疑毒駕遇警攔查不停，見警追加速闖紅燈逆向逃10分鐘仍被逮，車內起出安非他命及吸食品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子今天凌晨駕車行經新北市新店區，疑毒駕遇警攔查不停，見警追加速闖紅燈逆向逃10分鐘仍被逮，車內起出安非他命及吸食品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
記者王長鼎／翻攝
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毒品 逆向 闖紅燈

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