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人肉不見了？ 高雄婦遭殺害肢解 剩內臟、人皮棄置溝中

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市失蹤的趙林婦人遭張姓老翁肢解殺害，檢警經血跡DNA比對證實身分，但棄屍的前鎮運河內除了散落人皮及內臟，卻找不到太多人體肌肉組織，懷疑人肉組織還另有棄屍地點，檢警更查出疑似另有一名左營婦人早在1月中便失蹤，懷疑為第二位被害人。

楠梓警分局昨晚將犯嫌張翁移送高雄地檢署，但因夜間不偵訊，因此預計今天上午將由地院召開羈押庭。

據了解，趙林姓（冠夫姓）婦人2日下午出門騎車從萬年縣公園附近的明潭路載張翁回張翁前鎮住處後，便慘遭殺害肢解成多塊屍塊，並且張翁又在3日清晨6點到10點這段期間，密集騎腳踏車外出，以帆布袋裝成12袋棄置於前鎮運河。

不過檢警從水溝中撈起的屍塊人體組織，疑似皆為內臟還有大量人皮，趙林婦人疑似除了被分屍，可能還被剝皮，檢警卻發現缺了肌肉組織，懷疑人肉還另有棄置地點。

張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓老翁涉嫌殺害趙林姓婦人還肢解拋屍，楠梓警方昨晚將他移送高雄地檢。記者巫鴻瑋／翻攝

失蹤 棄屍

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