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第二被害人？高雄另傳七旬婦失蹤 3周前也消失在殺人翁住處附近

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第二被害人？高雄另傳七旬婦失蹤 3周前也消失在殺人翁住處附近

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦，昨經警方移送法辦，警方另發覺1名失蹤3周的左營婦人，和趙婦同樣消失在前鎮區，最後身影又距離張翁家僅約300公尺，且張翁家疑有他人血跡，令警方懷疑有第二個被害人。

據了解，高雄市左營區1名70多歲的婦人，平時也常去老人聚集的公園，1月中旬，這名婦人外出後至今3周沒回家，家屬在她失蹤隔日，向高雄市警左營分局報案請警方協尋。

警方調閱相關監錄系統畫面，發現婦人曾搭捷運去三民區某公園，後來又搭捷運到三多站，步行到前鎮區後不見蹤影。

知情者得悉左營婦人失去身影的地點，也在涉嫌殺人分屍的張姓老翁家附近，估算距離僅約300公尺，得知張翁在家涉殺人分屍，警方又在張的住處採證疑有他人血跡，相當吃驚，擔憂婦人的安危。

高雄市警方表示，正積極調閱監錄畫面及運用相關科技，追尋左營失蹤婦人去向，目前暫無直接證據，證實左營婦人的失蹤與張姓老翁有相對關係；今天警方也將找家屬採檢體，比對血跡等相關跡證，了解張翁是否另涉他案。

張姓老翁涉殺人分屍昨移送法辦，高雄傳出另名婦人3周前同消失在他家附近。記者林保光／翻攝
張姓老翁涉殺人分屍昨移送法辦，高雄傳出另名婦人3周前同消失在他家附近。記者林保光／翻攝

失蹤 殺人 高雄市

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