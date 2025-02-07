高雄老婦遭分屍丟河 漏夜比對屍塊DNA結果出爐

高雄警方昨天將涉嫌殺人分屍的張姓老翁（戴安全帽者）移送雄檢。記者林保光／翻攝 高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉嫌殺害分屍後丟前鎮區運河。昨天警方打撈屍塊，經緊急比對屍塊DNA，確認是趙姓老婦的部分遺體。

冠夫姓的趙姓老婦（71歲）2月2日騎機車出門，途中在高雄市左營區，載張姓老翁（72歲）前鎮區台鋁14巷張獨居的住處便失蹤。

警方根據監錄影像，發覺張翁曾在2月3日清晨6時至上午10時許，曾12趟以帆布袋裝物出門，到前鎮區中華五路金鞏橋附近出沒，懷疑趙婦在張翁的住處遭不測，報請高雄地檢署指揮偵辦。

2月5日晚間，警方專案小組赴張翁的住處查證，果然採證屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，比對出是趙婦的血跡，警方立即拘捕張翁，但張矢口否認殺害趙婦。