聽新聞
0:00 / 0:00
高雄老婦遭分屍丟河 漏夜比對屍塊DNA結果出爐
高雄七旬趙姓老婦失蹤，疑遭友人張姓老翁涉嫌殺害分屍後丟前鎮區運河。昨天警方打撈屍塊，經緊急比對屍塊DNA，確認是趙姓老婦的部分遺體。
冠夫姓的趙姓老婦（71歲）2月2日騎機車出門，途中在高雄市左營區，載張姓老翁（72歲）前鎮區台鋁14巷張獨居的住處便失蹤。
警方根據監錄影像，發覺張翁曾在2月3日清晨6時至上午10時許，曾12趟以帆布袋裝物出門，到前鎮區中華五路金鞏橋附近出沒，懷疑趙婦在張翁的住處遭不測，報請高雄地檢署指揮偵辦。
2月5日晚間，警方專案小組赴張翁的住處查證，果然採證屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，比對出是趙婦的血跡，警方立即拘捕張翁，但張矢口否認殺害趙婦。
昨天警方在前鎮區中華五路運河，打撈到屍塊，找到左腳掌和多張人皮等人體組織，漏夜比對屍塊DNA，至今天凌晨5時，果然確認是趙婦的屍塊。警方昨晚已將張翁依殺人罪嫌移送雄檢，檢察官向法官聲押禁見，待今天開羈押庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言