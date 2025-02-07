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竹聯幫龍頭易主 警署通令掃黑

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑離世，幫派龍頭大位傳由愛堂首任堂主「叩頭」劉振南擔任，預料黃少岑告別式，將是竹聯幫對外展現新任龍頭氣勢場面；警政署昨天指出，將注意竹聯幫活動，從嚴部署防制勤務，並動員全國警力，蒐證各地竹聯成員動向。

刑事局表示，「幫派零容忍」是政府不變原則，傳聞竹聯幫幫主將由劉振南接掌，警政署已通令全國各掃黑專責隊深入調查，尤其針對劉振南及組織核心幹部，強力注蒐不法事證。

警方也將同步採「系統性掃黑」、「全方位打擊」模式，結合各公務機關與相關犯罪掃蕩專案行動，以不間斷掃蕩幫派成員、查扣不法金流、裁罰依附行業場所等強勢作為，刨除幫派活動。

針對黃少岑告別式部分，警政署也強調絕不允許幫派分子假借喪禮等公開活動，高調聚集壯大聲勢，已責令各相關警察機關強化防處作為。

台北市警察局表示，將主動約制相關人員，治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或成員，並以不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則；另將通報全國各警察機關，針對國內各幫派組合動員參加告別式情形持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事或高調動員聚集。

告別式當天，警政署責令台北市警局嚴密部屬專案勤務並全程蒐證，針對出入會場人、車，依據警察職權行使法相關規定攔檢盤查，尤其不得動員未成年人到場，有違法情事立即依法處置；並約制要求移靈車隊以行經必要路線為限，嚴禁繞街遊行，避免造成交通堵塞影響民眾行車安全。

幫派 竹聯幫 警察

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