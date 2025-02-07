高雄翁涉殺7旬婦 分屍丟運河

警方昨在前鎮運河打撈到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝

高雄市趙姓老婦（冠夫姓）五天前失蹤，家屬報案，警方查出她二月二日曾騎車載張姓老翁，張家也發現血跡，根據監視器查出張翁疑涉殺害趙婦，肢解屍塊裝袋分十二趟丟入前鎮運河，昨天打撈到部分屍塊；檢警拘提張，他否認殺人，檢方訊後聲押。

警方調查，七十二歲張姓老翁獨居高雄前鎮區，民國六○年代服役期間，曾涉及性侵、搶劫，被軍法判無期徒刑，後幾經特赦，十多年前假釋，常去高雄市左營區萬年縣公園與老人聚集，認識七十一歲趙姓老婦，但趙婦家人並不認識他。

趙姓老婦與兒子及家人同住高雄市楠梓區，二月二日下午五時許，她獨自騎機車外出，家人當天曾聯絡她，但後來就一直打不通她的電話，兒子隔天向楠梓警分局報案；警方緊急協尋，調監視器發現趙婦離家後，曾在左營區大中路與明潭路口附近，載張姓老翁到前鎮區台鋁十四巷張的住處。警方二月四日到張家詢問，張稱趙婦去他家半小時就離開。

但警方調閱相關監錄系統畫面，老婦進張家就沒再現身，進一步發現張姓老翁二月三日清晨六時至十時許，曾騎腳踏車外出十二趟，都提著一只白色帆布袋裝物離開，回來時帆布袋空無一物，最後帆布袋也不見。

經擴大調閱監視系統，確定老翁都往前鎮區中華五路前鎮運河一帶，懷疑趙婦可能遭遇不測，報請高雄地檢署指揮偵辦。

高雄張姓老翁涉嫌殺害趙姓老婦分屍丟運河，圖為張姓老翁（圓圈右）由趙婦載回前鎮住處。記者林保光／翻攝

五日晚間八時五十分許，警方前往張翁家搜索，在客廳、浴室及房間發現多處血跡噴濺等生物跡證，經比對確定是趙婦血跡，當場拘捕張翁。

昨天警方派人至中華五路前鎮運河打撈，找到左腳掌及多張人皮等人體組織；但張姓老翁仍矢口否認殺害趙婦，警方將屍塊送比對是否為趙婦，依殺人罪嫌擴大偵辦。