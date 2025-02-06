鑽石大樓應召生意引發尋仇砸店？ 警逮威震、天道黑幫成員

台北市「鑽石大樓」因一樓一鳳的應召生意馳名，幕後經營的角頭「阿足」陳明傑，懷疑幫派「威震聯盟」想要插手鑽石大樓利益，在臉書嗆聲「威震」，威震聯盟有人不滿，糾眾到鑽石大樓尋仇砸店，刑事警察局日前逮捕動手的威震聯盟李姓成員等7人，檢方近日以組織、妨害秩序等罪嫌起訴。

刑事局今天對外說明案情，前年12月，「阿足」發現鑽石大樓內有陌生男子，從事大樓清潔房間工作，阿足懷疑男子是其他幫派來插足鑽石大樓生意，派人毆傷男子，並在臉書公然指名威震聯盟意圖「爭奪地盤」，疑似這點引發威震聯盟五股分會李姓男子不滿。

去年2月初，威震聯盟李姓男子，邀集好友天道盟新莊分會陳姓男子助陣，一行人在先駕車前往新北市五股區山區變換車牌、便裝後，隨後前往鑽石大樓尋仇砸店。

不久鑽石大樓外，出現一群黑衣男子，頭戴一致紅色棒球帽，手持棍棒、刀械、電擊棒闖入，口中呼喊「阿足」出來！並四處敲打、破壞大樓，「阿足」當時不在，李、陳懷疑在場黃姓男子是「阿足」小弟，在馬路上追逐並持棍棒毆傷黃，轄區萬華分局員警迅速到場，逮捕肇事的謝姓犯嫌等3人。

轄區警方調閱監視器，發現案情不單純，與刑事局共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組去年10月，持搜索票、拘票前往新北市新莊、三重、五股等犯嫌住處、幫派據點實施搜索、拘提，查獲陳姓、李姓主嫌等7人到案，查扣作案用棒球帽、球棒、辣椒水、作案車牌、手機、武士刀、炮竹、砍刀等贓證物。