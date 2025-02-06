快訊

柯建銘舌戰黃國昌！朝野險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」祭這招化解

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

屋內血跡四濺…高雄7旬婦遭分屍丟運河 涉案翁疑跑12趟棄屍塊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

71歲趙姓老婦疑遭殺害分屍，今天警方在高雄市前鎮運河打屍塊，找到左腳掌及多張疑似人體組織，涉案的張姓老翁仍否認殺害趙婦。據了解，張翁2月3日曾從他家出外12趟，都帶1只帆布提袋，疑裝丟棄屍塊。

據了解，張姓老翁（72歲）獨居高雄市前鎮區，民國60年代年輕時服役期間，曾涉及性侵、搶劫，經軍法判無期徒刑，後來幾經特赦10多年前才獲假釋，常去高雄市左營區萬年縣公園，才認識趙婦，但老婦家人並不認識他。

趙姓婦人與兒子及家人同住高雄市楠梓區，因兒子家人上台北，2月2日下午5時許，她獨自騎機車外出，家人當天還可聯絡上她，但後來兒子一直打不通電話，聯繫不上她，隔天回高雄，便向楠梓警分局報案協尋。

警方追查發現，趙婦離家後曾到左營區大中路，載張姓老翁到前鎮區台鋁14巷住處後便沒再離開張翁住處。2月4日警方去張翁家訪查，張稱趙婦去他家後半小時就離開，警方懷疑趙婦遭不測。

警方調閱監錄系統畫面，察覺張姓老翁2月3日清晨6時至10時許，曾外出12趟，而且都提著1只白色布袋，再追他每趟騎腳踏車外出的去向，發現都往前鎮區中華五路前鎮運河，懷疑老婦遭殺害，報請高雄地檢署檢察官指揮，組專案小組查辦全案。

昨天晚間8時50分許，警方聲請拘票赴張翁家，在客廳、浴室及房間，發現多處血跡噴濺痕等生物跡證，張翁仍否認殺害趙婦，警方拘捕張翁查辦。今天警方在前鎮區中華五路前鎮運河，打撈到屍塊，發現多張人皮及人體組織，以及左腳掌，並比對出張翁家的血跡是趙婦的血跡，深入追問張翁，可是張仍否認涉案。警方將張翁依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍，4小時出門12趟棄屍。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝
高雄張姓老翁涉嫌殺害老婦分屍丟運河，警方找到左腳掌及人皮等人體組織。記者林保光／翻攝

分屍案 棄屍 殺人 老婦 高雄市

延伸閱讀

吉伊卡哇、演唱會商機 高雄旅宿趁勢推情人節專案

談判爆殺機…單親媽協助前男友棄屍同居人 雙方均推對方才是凶手

高雄驚傳分屍案！7旬婦失聯未歸 已遭殺害肢解丟運河

彰化大村情殺案 三寶單親媽助前男友棄屍逃亡…檢訊後聲押

相關新聞

屋內血跡四濺…高雄7旬婦遭分屍丟運河 涉案翁疑跑12趟棄屍塊

71歲趙姓老婦疑遭殺害分屍，今天警方在高雄市前鎮運河打屍塊，找到左腳掌及多張疑似人體組織，涉案的張姓老翁仍否認殺害趙婦。...

談判爆殺機…單親媽協助前男友棄屍同居人 雙方均推對方才是凶手

彰化縣大村鄉賴姓男子3日到前女友朱女住處要求復合，疑與朱女同居的李姓男友發生衝突，李男被殺害，賴男還將李男遺體載往圳溝棄...

鑽石大樓利益引發尋仇砸店？警逮威震、天道黑幫成員

台北市「鑽石大樓」因一樓一鳳的應召生意馳名，幕後經營的角頭「阿足」陳明傑，懷疑幫派「威震聯盟」想要插手鑽石大樓利益，在臉...

竹聯幫新幫主上位 警署令全國警監控蒐證竹聯成員動向

竹聯幫幫主黃少岑離世，幫派龍頭大位傳由愛堂首任堂主「叩頭」劉振南擔任，預料黃少岑告別式，將是竹聯幫對外展現新任龍頭氣勢場...

新潮流大老吳乃仁與檢察官豪宴 北檢2次書面約訪均未果

台北地檢署行政調查5位檢察官與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，查出檢察官徐名駒，與當晚刷卡5萬8696元餐費的業者陳啟莊是舊...

高雄驚傳分屍案！7旬婦失聯未歸 已遭殺害肢解丟運河

高雄市發生分屍案，71歲冠夫姓的趙姓婦人遭張姓老翁涉嫌殺害後肢解，丟入前鎮區運河。警方拘提張男，在運河打撈屍塊，依殺人罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。