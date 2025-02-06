談判爆殺機…單親媽協助前男友棄屍同居人 雙方均推對方才是凶手

彰化縣大村鄉賴姓男子3日到前女友朱女住處要求復合，疑與朱女同居的李姓男友發生衝突，李男被殺害，賴男還將李男遺體載往圳溝棄屍，彰化地檢署依殺人、遺棄屍體等罪向法院聲請羈押獲准，法官裁定收押理由是2人都不承認殺人，互相推諉，都指對方才是殺人兇手，因此有羈押禁見之必要。

檢警調查，41歲賴男與前女友朱女（38歲）育有一子，疑因家暴而分手，朱女1年多前與李男(52歲)交往同居，但賴男要求復合，經常來騷擾朱女，3日賴男又前來找朱女談判，卻和李男發生衝突，賴男持刀刺殺李男左胸，造成李男身亡，事後朱女竟協助賴男棄屍，因鄰居發現有異，民眾也在大村和花壇交界的排水溝發現李男遺體，這件殺人案才曝光。

據了解，朱女原為越南籍，19歲即嫁來台灣，和台灣人生了二個孩子，取得台灣身分證後就和男方離婚，後來又交了越南男友生了2個兒子，但也分手，又和賴男交往生下一子，兩人分手後，朱女帶著3孩子和李男同居。

檢方昨天依殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌聲押禁見獲准，法官認為，賴男與朱女互相推諉責任，兩人都僅承認有湮滅證據、遺棄屍體，均否認殺人，賴男甚至指是朱女殺害李男，他只是幫忙遺棄屍體，朱女也說她是在賴男逼迫下幫忙湮滅證據、遺棄屍體，在2人互相指控、案情不明下，因此有必要收押禁見。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線