新潮流大老吳乃仁與檢察官豪宴 北檢2次書面約訪均未果

台北地檢署行政調查5位檢察官與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，查出檢察官徐名駒，與當晚刷卡5萬8696元餐費的業者陳啟莊是舊識，平時輪流作東，這次陳啟莊作東找來吳乃仁出席吃飯，期間吳談話分享退休養生生活；北檢2度書面約訪吳乃仁未果，行政調查並無強制力。

檢方今年1月9日分案調查，經電話聯繫陳啟莊，陳到案接受訪談，吳乃仁則是電話通知未果，改由書函通知，但經「2次書函通知」，吳「皆未遵期到場接受訪談」，由於此案為行政調查5位檢察官有無違反檢察官倫理規範，對吳乃仁則無強制力。

檢方調查，柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊，與北檢檢察官徐名駒是「舊識」，2人會「輪流作東」，陳在去年12月2日前某日邀約徐餐敘，並陳作東定同年月26日晚餐餐敘，並在12月2日邀約吳乃仁出席餐敘，12月8號訂位「My 灶」餐廳。

檢方調查認為，陳啟莊找來「朋友」吳乃仁出席與檢察官老朋友的餐會，才訂餐廳，訂位隔天12月19日因朋友取消知名日料餐廳「Ad Astra」，為避免賠償5萬元違約金，臨時承接此低消5萬元的8人包廂，且通知吳、徐改地點吃飯，並告知徐人數分配，陳邀2人、徐邀4人出席餐會。

檢方查出，徐原以「同事聚餐」12月13日line訊息邀約3位檢察官同事吃飯，當日因出席人數，再約第4人，並在12月23日通知4人餐敘地點在Ad Astra；在12月26日晚上6點30分，陳先到包廂，檢察官們陸續抵達，6點43分許陳接電話走出包廂後，帶吳乃仁和其女性友人進包廂用餐，餐敘間服務人員，送膳進出頻繁。