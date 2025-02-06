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新潮流大老吳乃仁與檢察官豪宴 北檢2次書面約訪均未果

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署行政調查5位檢察官民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，查出檢察官徐名駒，與當晚刷卡5萬8696元餐費的業者陳啟莊是舊識，平時輪流作東，這次陳啟莊作東找來吳乃仁出席吃飯，期間吳談話分享退休養生生活；北檢2度書面約訪吳乃仁未果，行政調查並無強制力。

檢方今年1月9日分案調查，經電話聯繫陳啟莊，陳到案接受訪談，吳乃仁則是電話通知未果，改由書函通知，但經「2次書函通知」，吳「皆未遵期到場接受訪談」，由於此案為行政調查5位檢察官有無違反檢察官倫理規範，對吳乃仁則無強制力。

檢方調查，柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊，與北檢檢察官徐名駒是「舊識」，2人會「輪流作東」，陳在去年12月2日前某日邀約徐餐敘，並陳作東定同年月26日晚餐餐敘，並在12月2日邀約吳乃仁出席餐敘，12月8號訂位「My 灶」餐廳。

檢方調查認為，陳啟莊找來「朋友」吳乃仁出席與檢察官老朋友的餐會，才訂餐廳，訂位隔天12月19日因朋友取消知名日料餐廳「Ad Astra」，為避免賠償5萬元違約金，臨時承接此低消5萬元的8人包廂，且通知吳、徐改地點吃飯，並告知徐人數分配，陳邀2人、徐邀4人出席餐會。

檢方查出，徐原以「同事聚餐」12月13日line訊息邀約3位檢察官同事吃飯，當日因出席人數，再約第4人，並在12月23日通知4人餐敘地點在Ad Astra；在12月26日晚上6點30分，陳先到包廂，檢察官們陸續抵達，6點43分許陳接電話走出包廂後，帶吳乃仁和其女性友人進包廂用餐，餐敘間服務人員，送膳進出頻繁。

檢方認為，此餐敘是與公務無涉的私人聯誼，餐敘間談話大部分是吳乃仁分享自己的退休生活、養生秘訣、還有健身運動等等，沒有關說、請託等不當請示，吳乃仁涉台糖公司售地背信案件經判決有罪確定，民事判決賠償台糖公司1億1796萬餘元，立委質疑台糖追討欠款，且案件經媒體報導，吳乃仁「核屬形象具爭議之政治人物」。

新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書
新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書

吳乃仁 新潮流 檢察官 民進黨

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