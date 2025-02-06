高雄驚傳分屍案！7旬婦失聯未歸 已遭殺害肢解丟運河

高雄市發生分屍案，71歲冠夫姓的趙姓婦人遭張姓老翁涉嫌殺害後肢解，丟入前鎮區運河。警方拘提張男，在運河打撈屍塊，依殺人罪移送法辦。

家住高雄市楠梓區的趙姓婦人，2月2日下午5時許離家後未歸，家人隔天上午向警方報協尋。

警方追查發現，趙婦離家後曾載1名男子到前鎮區便失去行蹤，懷疑趙婦遭不測，報請高雄地檢署檢察官指揮查辦。

據了解，張姓老翁（72歲）2月3日清晨6時至10時許，曾數次外出，查去前鎮區張姓老翁家，張矢口否認趙婦去找他，但是，警方調閱相關監錄影像，卻不見趙婦離開張的住處，調閱影像，發現他多次前往前鎮運河，懷疑老婦可能遭殺害。

警方申請搜索票，昨晚8時50分許持拘票，在張翁家發現血跡，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，拘捕張翁。